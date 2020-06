Mehr als nur Hahnenkamm: Die Gamsstadt Kitzbühel glänzt mit einem umfangreichen Sport- und Lifestyleprogramm.

Nur etwas mehr als 8.200 Einwohner zählt die Tiroler Stadtgemeinde Kitzbühel. Im Laufe des legendären Hahnenkamm-Wochenendes finden sich jährlich jedoch bis zu 85.000 ZuschauerInnen in der Stadt ein, um die berühmten Schirennen zu verfolgen. Das international bekannte Spektakel gilt als Aushängeschild des Wintersportorts. Während der gesamten Wintersaison ist Kitzbühel ein Hotspot für Schneeliebhaber. Insgesamt 234 Pistenkilometer und 60 Berghütten begeistern auch jene Besucher*innen, die sich nicht die extrem steile Streif-Abfahrt hinunterwagen.

Auch abseits der Piste ist für Unterhaltung gesorgt: Die 750 Jahre alte Innenstadt lockt mit gehobenen Geschäften und Lokalen und gilt als Treffpunkt für die Reichen und Schönen. Zahlreiche Bars und einige Nachtclubs vervollständigen das Unterhaltungsprogramm in der Gamsstadt.

Der Sommer in Kitzbühel ist auch nicht zu unterschätzen: Die Sommerfrische im Zentrum der Alpen wird durch ein weitläufiges Wander-, Golf- und Radfahrprogramm versüßt. Wer schwimmen möchte, kann dies nicht nur in den Moorseen tun, sondern auch das Jochberger Waldschwimmbad nützen. An Schlechtwettertagen kann ein Bauernhausmuseum oder die Festung Kufstein besucht werden.