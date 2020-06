Die Kitzbüheler Alpenregion ist eine traditionsreiche Urlaubsdestination mit einem breiten Sportangebot.

Wer das rege Treiben in der Stadt Kitzbühel mit etwas Abstand erleben möchte, der ist ein einem der 20 umliegenden Tiroler Orte richtig. Besonders beliebt sind Kirchberg, St. Johann in Tirol, Fieberbrunn und Hopfgarten. Im Sommer kann man hier Wanderabenteuer bestreiten, am Pillersee entspannen oder auf wunderschönen Radwegen die Bergluft genießen. Sehenswert ist auch das Panorama der Hohen Salve, von deren Gipfel man einen sensationellen Blick auf über 70 Dreitausender hat.



Im Winter ist man hier nah an neun großen Schigebieten mit insgesamt über 900 Pistenkilometern. Ob auf breiten Anfängerpisten oder schnellen Steihängen – Liebhaber*innen des Wintersports kommen hier auf ihre Kosten.