Leben im Lifestyle Hotel Babula

Im Babula Hotel in Wien werden Zimmer jetzt auch wochen- und monatsweise vermietet.

Die Wiener Stadthotellerie hat es in Zeiten wie diesen wahrlich nicht leicht. Doch das trendige Food-Hotel Babula , das erst letztes Jahr am Augarten im 2. Bezirk eröffnet hat, lässt sich nicht unterkriegen. Stattdessen geht man jetzt mit einem neuen Konzept an den Start: die Zimmer werden wochen- und monatsweise vermietet, und das zu richtig günstigen Preisen! Das Beste daran: das Frühstück PLUS das Mittag- oder Abendessen sind jeden Tag inkludiert, und zwar in den angesagtesten Partnerlokalen der Stadt. Zur Auswahl für Lunch oder Dinner stehen Ramasuri, Pizza Randale, Weinschenke, Drechsler, Tewa und Florentin.

„Babula Flexible Living“ nennt sich das Projekt, das am 1. Juni gestartet ist. Einen ganzen Monat leben im Lifestyle-Hotel gibt’s schon zum unschlagbaren Preis von 899€ pro Monat, für eine Woche zahlt man ab 299€. Jeder Mieter bekommt täglich Frühstück im Babula Breakfast Club und eine weitere Mahlzeit in den ausgewählten Partnerlokalen aufgetischt. Egal ob Mittag oder Abend, egal ob Take Away oder Walk In. Egal ob nur in einem oder abwechselnd in allen Restaurants.