In der Region Lipizzanerheimat kann man sich im Urlaub auf die Spuren der Lipizzaner begeben.

Gelegen ist die Lipizzanerheimat westlich der Landeshauptstadt Graz und am Beginn der Schilcherweinstraße. Als Kinderstube der ältesten Kulturpferderasse Europas trägt die Region den Namen Lipizzanerheimat. Die Region ist geprägt durch wunderschöne Almen, natürliche Badeseen und Stauseen sowie dem Highlight der Region, dem Bundesgestüt Püber mit den Lipizzanern. Das Wissen zur Lipizzanerzucht ist als UNESCO Kulturerbe Österreichs anerkannt. Täglich kann man an Führungen teilnehmen und mehr über die Zucht, Haltung und Geschichte der Lipizzaner erfahren.

Entspannt werden kann in der Therme NOVA Köflach sowie im dazugehörigen Hotel. Kulturell interessant sind die St. Barbara Kirche von Friedensreich Hundertwasser in Bärenbach sowie die Wallfahrtskirche in Maria Lankowitz.

Weiters ist die Region ideal zum Wandern, Radfahren, Golf oder Laufen. Kulinarische Besonderheiten sind der Wein und die Spezialitäten beim Buschenschank.