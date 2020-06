Lunz am See ist ein Urlaubsparadies für alle, die sich nach Urlaub am See oder sportlicher Herausforderung beim Wandern sehnen.

Der smaragdgrüne Lunzer See bietet das perfekte Badevergnügen für die ganze Familie. Der See hat als einziger natürlicher See Niederösterreichs ein ganz besonderes Flair. Das Seebad lockt mit großer Liegewiese, Sprungturm und Tischtennnis sowie einem besonderen Highlight, der Seebühne.

Was am Tag als Sonnenterrasse, Badeinsel und Sprungturm dient, wird abends zum kulturellen Veranstaltungsort. Im Sommer kann man auf der Seebühne das Festival "wellenklaenge" unter freiem Himmel, direkt am See miterleben. Ein weiters kulturelles Highlight ist die Kunstbrücke, eine außergewöhnliche Vernissage und Ausstellung, die über 26 Meter die beiden Ybbsufer verbindet.

Auch für Sportler eignet sich die Region perfekt als Urlaubsziel. Neben dem Schwimmen im See, kommen Taucher, Wanderer und Radfahrer auf ihre Kosten. Nachdem Lunz am See ein Bergsteigerdorf in den Ybbstaler Alpen ist, gibt es zahlreiche Wanderrouten und Bergtouren in unmittelbarer Nähe. Beliebte Routen sind sind der Lunzer Bahnerlebnisweg entlang der schmalspurigen Ybbstalbahn, die Route von Lackenhof in die Ötschergräben und der Mariazellerweg 06 von Lunz nach Mariazell. Auch Bergtouren zur Ybbstaler Hütte und weiter auf den Dürrenstein sind ein Erlebnis für alle Sportbegeisterten. Mutige wagen den Klettersteig auf die Ötscher Nordwand und den Rauher Kamm.