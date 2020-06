Mariazell liegt an der niederösterreichischen-steirischen Grenze und hat eine Vielfalt an Urlaubserlebnissen zu bieten.

Die Region ist vor allem ein beliebtes Ziel für Wallfahrer. Mariazell ist einer der bekanntesten Wallfahrtsorte in Mitteleuropa, 1.300km von Pilgerwegen führen in Mariazell zusammen. Wer in Mariazell Urlaub macht, sollte die Basilika, Kapellen und Kirchen des Mariazeller Landes, den Ursprungsfelsen und das Heimathaus besichtigen.

Bekannt ist Mariazell auch für die Lebkuchen, die man bei einer Führung durch die Lebzelterei am Entstehungsort verkosten kann. Für Wanderer ist die Bergwelt des Mariazeller Landes besonders reizvoll. Die Bürgeralpe, die Ötschergräben mit den Tormäuern, die Salzakalmm oder Klausgraben sind für Wanderer ein Erlebnis. Es empfiehlt sich außerdem eine Fahrt mit der Mariazellerbahn.

Für das Badevergnügen im Sommer sorgen die Berseen Erlaufsee und Hubertussee.