Mediterrane Lebensfreude auf Malta

Die sonnige Mittelmeerinsel Malta ist bereit für den Sommer 2020.

Mit 2. Juli nimmt Air Malta den Flugbetrieb ab Wien wieder auf. Fünf Mal pro Woche geht’s nun auf das nur zwei Flugstunden entfernte Inselarchipel – bestehend aus Malta, Gozo und Comino. Der EU-Staat vereint alle Arten von Erlebnissen für Kulturbegeisterte, Feinschmecker, Sonnenanbeter und Naturliebhaber.

Valletta – perfekt für eine Städtereise im Sommer 2020

© viewingmalta.com

Die kleinste Hauptstadt der EU ist geradezu perfekt für einen City-Trip im Sommer 2020. In Maltas Hauptstadt Valletta wandelt man auf den Spuren von über 450 Jahren spannender Geschichte und genießt dabei den sonnig-mediterranen Lifestyle. Einquartieren kann man sich in einem der zahlreichen kleinen Boutique Hotels, untergebracht in den historischen Gebäude. Abends genießt man das Flair und die perfekten Temperaturen im Freien, egal ob auf einen Drink in einer der zahlreichen Bars oder zum Abendessen.

© viewingmalta.com

Malta – Sommer, Sonne und Meer

© Boyanoo - Boyan Casper Orste

In den Sommermonaten, bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Wassertemperaturen, spielt sich das Leben im Freien ab. Das azurblaue Meer rund um Malta zählt zu den saubersten im Mittelmeer. Schnorcheln und Tauchen sind bei vielen Urlaubern besonders beliebt, gibt es doch fantastische Unterwasser-Attraktionen zu entdecken. Zum herrlichen Nichtstun laden kleine Sandstrände ein, mit wohlklingenden Namen wie Golden Bay und Paradise Bay auf Malta, oder Ramla L-Hamra Bay auf Gozo. Neben den Sandstränden im Norden der Insel gibt es auch zahlreiche kleinere Felsstrände. Nach einem ausgiebigen Tag am Strand lässt man sich am Abend kulinarisch verwöhnen. Eine große Auswahl an Bars & Restaurants lässt keine Langeweile aufkommen. Die Badesaison auf Malta geht übrigens bis in den Oktober hinein.

Genuss und mediterrane Lebensfreude

© viewingmalta.com

Malta und Gozo sind ideal für eine lang ersehnte Auszeit und für eine kleine Flucht ins Urlaubsglück. Klein sind die Inseln, groß dagegen die Vielfalt am sommerlichen Freizeitangeboten - sportlich, kulturell und kulinarisch. Das strahlend sonnige Wetter und das kristallklare Meer laden zum Baden ein.

Ab 02. Juli 2020 geht es mit Air Malta in etwas mehr als zwei Flugstunden, 5 x pro Woche ab Wien bequem und direkt nach Malta. Hin- und Rückflug gibt es ab €79,- inkl. 10 kg Handgepäck und aller Steuern und Gebühren.

© Martin Strmiska

Mehr: Visitmalta.com/de/