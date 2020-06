In Mörbisch im Burgenland steht der Urlaub ganz im Zeichen von Wein, Natur und Erholung.

Der Urlaub in Mörbisch ist geprägt von der Idylle des Neusiedlersees und der Weinberge. Kulturell ist der Ort bekannt für die Seefestspiele und die traditionellen Hofgassen, die Teil des UNESCO Weltkulturerbes sind.

Kulinarisch laden die Weinschenken zum Verkosten und Genießen der heimischen Weine ein.

Die Lage am Neusiedlersee ermöglicht ein aktives und erholsames Urlaubsvergnügen. Das Seebad Mörbisch ist ideal für einen Badetag in der burgenländischen Sonne. Mörbisch ist außerdem Ausgangspunkt von zahlreichen Radwegen, die um den Neusiedlersee führen. Spaziergänge entlang des Ufers des Neusiedlersees, durch den historischen Ort und die idyllischen Weinberge dürfen bei einem Urlaub in Mörbisch auch nicht fehlen.