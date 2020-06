Region in Oberösterreich

Die Region Mühlviertler Alm Freistadt vereint mehrere Standorte zu einer abwechslungsreichen Urlaubsdestination.

Die Mühlviertler Alm Freistadt ist in drei Standorte mit unterschiedlichen Kompetenzen untergliedert. In Bad Zell können Sie sich voll und ganz Ihrer Gesundheit widmen. Kuren und Heilprogramme lindern Ihre Beschwerden und beugen Krankheiten vor. Ein weiteres Kompetenzzentrum liegt in Unterweißenbach, das vor allem Aktivurlauber anspricht. Bogenschießen, Beachvolleyball, Reiten und Wandern sind nur einige wenige Sportaktivitäten, die in Unterweißenbach angeboten werden. Die Stadtgemeinde Freistadt im Unteren Mühlviertel ist auch als mittelalterliche Bierstadt bekannt und ist mit den historischen Sehenswürdigkeiten, wie dem Mühlviertler Schlossmuseum oder der Altstadt, für jeden Kulturfreund eine Reise wert.