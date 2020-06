Region in Oberösterreich

"Freiraum statt Großstadtdschungel" heißt die Philosophie im Mühlviertler Hochland.

Die Hügellandschaft im Mühlviertler Hochland ist für Fahrradurlauber und Wanderlustige das perfekte Urlaubsziel in den Sommermonaten. In der kalten Jahreszeit wiederum eignet sie sich für alle Wintersportfans. Während man seinen sportlichen Ambitionen nachkommen kann, gewährt das Mühlviertler Hochland einen tiefen Einblick in die Kultur und Tradition der Region. So gibt es „Gustostückerl statt Fast-Food“ und Handwerk statt Massenware. Auch das Thema Entspannung kommt hier nicht zu kurz. Mehre Hotels in der Region bieten unvergessliche Wellnessprogramme und Spa-Landschaften an.