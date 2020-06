Die Ferienregion Murtal ist die optimale Destination für einen Erholungs- und Aktivurlaub.

Die Urlaubsregion Murtal ist inmitten der Steiermark gelegen und ist landschaftlich äußerst vielfältig. Judenburg, Murau-Kreischberg und Knittelfeld zählen zur Region Murtal.

Erholung ist in der Region garantiert, den hier befindet sich die älteste Heiltherme der Steiermark. Die Therme Aqualux ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Hier kommen Wellness und Erholung vom Alltagsstress nicht zu kurz.

Im Winter ist das Gebiet zum Skifahren beliebt. Radfahrer können sich am Murradweg auf den abwechslungsreichen Strecken entlang der Mur austoben. Auch Pilger kommen in der Region am Mariazeller Gründerweg auf ihre Kosten.

Kulturveranstaltung kann man in den Orten Judenburg, Knittelfeld oder Murau ganzjährig genießen.