Eine Fußgängerbrücke in atemberaubender Höhe, mittelalterliche Burgen und türkisblaue Seen: Die Naturparkregion Reutte bietet Entschleunigung und Adrenalin zugleich.

Die Region Reutte, in der sich der Naturpark Tiroler Lech befindet, ist ein malerisches und weitgehend naturbelassenes Gebiet inmitten der Lechtaler und Allgäuer Alpen. Wer einen erholsamen Wander- oder Badeurlaub sucht, ist hier genau richtig: Fünf glasklare Seen laden hier im Sommer zum Abkühlen ein. Darüber hinaus bringen ein 125 Kilometer langer Wanderweg, ein malerischer Radweg und zahlreiche urige Almhütten Entschleunigung an der frischen Luft.



Wer nach all der Entspannung einen Adrenalinkick sucht, kann durch die Stuibenfälle wandern oder sich über die "highline179" wagen. Hierbei handelt es sich um eine Fußgängerhängebrücke aus Stahl in atemberaubenden 114 Metern Höhe über der Bundesstraße B179. Wer sich über die 406 Meter lange Brücke wagt, wird mit einem sensationellen Ausblick über die Berglandschaft belohnt. Die Berglandschaft der Naturparkregion eignet sich auch hervorragend zum Segel- oder Gleitschirmfliegen.



Ein kulturelles Highlight der Region ist die Burgwelt Ehrenberg: Museumsführungen, interaktive Experimente und eine Mittelalter-Rallye lassen große und kleine Ritterherzen höher schlagen. Sehenswert sind auch die historischen Gebäude im Ortskern von Reutte, die sich durch traditionelle Fassaden und sagenumwobene Geschichten auszeichnen.



Im Winter erwarten Sie hier schöne Waldwanderwege und mehrere Schigebiete, die Anfänger*innen und Fortgeschrittenen ein unterhaltsames Schnee-Erlebnis inmitten einer traumhaften Kulisse bescheren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für Pferdeschlittenfahrten und Langlauftouren, auch Eislaufen und Rodeln ist hier möglich.