Die Region um den Neusiedlersee lockt Urlauber mit vielseitigen Möglichkeiten für einen entspannten Urlaub.

Erholung, Sport, Kultur und Natur zeichnen die Region um den Neusiedlersee im Burgenland als Urlaubsregion aus. Das milde Klima im Osten Österreichs lockt Urlauber mit jährlich mehr als 300 Sonnentagen. Besonders attraktiv sind die Nähe zu Wien und die vielseitigen Möglichkeiten.

Der Neusiedlersee bietet zahlreiche Erholungs- und Sportmöglichkeiten. Surfen, Segeln und Stand Up Paddeln sind am Neusiedlersee möglich. Auch die St. Martins Therme ist das perfekte Urlaubsziel für einen Wellness- und Erholungsurlaub. Radfahrer können sich auf den 15 verschiedenen Thermenradwegen rund um den See austoben.

Beeindruckende Ausflugsziele sind der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel und der Welterbe Naturpark Neusiedler See - Leithagebirge. Außerdem ist die Kultur- und Naturlandschaft des Neusiedler Sees UNESCO Welterbe. Für kulturell interessierte Urlauber hat die Region zahlreiche Festivals, Events und Veranstaltungen zu bieten.