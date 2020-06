Die Region Oberwart - Bad Tatzmannsdorf im Burgenland ist der perfekte Urlaubsort für Wellness, Genuss und Entspannung.

In der Region Oberwart - Bad Tatzmannsdorf werden Sport und Wellness groß geschrieben. Die idyllische Landschaft lädt zu einer Wanderung oder einer Radtour durch die Weinberge ein. Golfer kommen beim Spiel auf den Golfplätzen in Bad Tatzmannsdorf auf ihre Kosten. Im Winter ist auch das Skifahren in den kleinen Skigebieten der Region möglich.

Wer Lust auf einen Entspannungsurlaub hat, ist bei den Wellness- und Kurangeboten sowie in der Burgenland Therme genau richtig. Wer an Kultur interessiert ist, kann in der Region einen Ausflug zur Burg Schlaining oder dem Freilichtmuseum Bad Tatzmannsdorf unternehmen. Ein kulinarisches Highlight ist der Wein der Region. Beim Urlaub in Oberwart-Bad Tatzmannsdorf kommen Erholung, Sport und Kultur mit Sicherheit nicht zu kurz.