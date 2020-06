Die Ötscher Region im Mostviertel ist ein beliebtes Urlaubsziel für Aktivurlauber und Naturfreunde.

Das Ötschergebiet ist im niederösterreichischen Mostviertel gelegen. Die Region ist besonders bei Sportlern und Naturliebhabern als Urlaubsziel beliebt. Der Ötscher, der Hausberg von Lackenhof, ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Urlaubsziel und als Wahrzeichen des Mostviertels bekannt. Bergfreunde können sich hier ganzjährig austoben, ob beim Skifahren, Wandern oder Langlaufen.

Gelegen ist der Ötscher inmitten der Ybbstaler Alpen umgeben von den idyllischen Bergdörfern Lackenhof, Lunz am See und Göstling an der Ybbs. In der Region findet man die atemberaubende Schluchten der Ötschergräben im Naturpark Ötscher-Tormäuer. Ein faszinierendes Ausflugsziel sind auch die Tropfsteinhöhlen.

Für den Badespaß ist der Lunzer See perfekt. Ein Ausflugstipp für Familien ist eine Fahrt mit dem Ötscherland-Express durch die Landschaft vom Ötscher bis nach Lunz am See.