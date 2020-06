Beliebtes Urlaubsziel für Sportbegeisterte.

Das Tiroler Ötztal ist ein rund 65 Kilometer großes Tal, das besonders bei Freunden des Wintersports beliebt ist. In der Hauptsaison reisen Schi-Enthusiasten aus aller Welt in die berühmten Schigebiete Sölden, Gurgl und Ötz. Allein in Sölden stehen den Besucher*innen 33 Liftanlagen zur Verfügung – einer der Gründe, warum die Gemeinde jährlich knapp 2 Millionen Übernachtungen verzeichnen kann.



Aber auch im Sommer hat das Ötztal einiges zu bieten: Insgesamt 1.600 km lange Wandersteige und 850 Kilometer lange Mountainbike-Wege führen um und auf die 250 Dreitausender der Region. Darüber hinaus können 27 Klettergärten und -steige genutzt werden. Eine wohlverdiente Jause bieten zahlreiche Hütten und Almgasthöfe, die Urlaubern traditionelle Gerichte und besondere Schmankerl auftischen. Hat man erstmal Kraft und Energie getankt, bieten mehrere türkisblaue Bergseen Abkühlung und Erholung.