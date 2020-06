Die Oststeiermark ist ein Urlaubsgebiet für echte Genießer.

Die Region Oststeiermark lockt Urlauber mit einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Die Oststeiermark umfasst die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz und liegt östlich der mittleren Mur nahe der burgenländischen Grenze.

Die Region wird aufgrund des ländlichen Flairs gerne auch als „Garten Österreichs“ bezeichnet. Die Landschaft ist geprägt durch sanfte Hügel und sonnige Täler, Wiesen, Wälder und auch Gipfel der Alpen. Im Winter ist die Oststeiermark als Skigebiet beliebt. Im Sommer sind die Naturparks, Naturpark Pöllauer Tal und Naturpark Almenland perfekt zum Wandern geeignet.

Erholung ist bei einem Urlaub in der ländlichen Oststeiermark garantiert. Auch die Thermen der Region sorgen für Entspannung. Der Genuss kommt in der Region bei Wein, Most und regionalen Schmankerl beim Buschenschank auch nicht zu kurz.