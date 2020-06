Der Semmering ist das perfekte Urlaubsziel für Natur-, Erholungs-, und Aktivurlaub.

Die Region Semmering liegt an der südlichen Grenze Niederösterreichs zur Steiermark. Natur, Kultur und Sport locken Urlauber in die Region. Der Semmering hat eine atemberaubende Landschaftskulisse zu bieten. Nicht umsonst ist der heilklimatische Ort als Höhenluftkurort in 1.000m Seehöhe, denn hier kommt Erholung in der Natur nicht zu kurz.

Sportlich gesehen ist die Region zum Wandern, Biken und Golfen optimal. Die Wanderregion Raxalpe mit den Orten Reichenau an der Rax und Payerbach ist perfekt für den Wanderurlaub. Auch Schifahrer kommen im Gebiet auf ihre Kosten, denn am Semmering befindet sich die einzige Weltcup-Skipiste Niederösterreichs.

Außerdem hat die Region kulturell und historisch einiges zu bieten. Semmering ist als mondäner Ort bekannt. Besonders bekannt und historisch wertvoll ist die Semmeringeisenbahn, die zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Auch das Denkmal Carl Ritter von Ghega und die Denkmäler auf der Passhöhe, das Hochstraßenmuseum und das Hotel Panhans sind einen Ausflug wert.