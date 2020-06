Start der Wandersaison auf der Rax

Endlich wieder wandern - die Saison auf der Rax hat begonnen.

Es geht wieder aufwärts. Auf 1.545 Meter Seehöhe. Von der Tal- bis zur Bergstation in weniger als acht Minuten: Die Rax-Seilbahn bringt auch diesen Sommer wieder alle Berg-Fans auf das Raxplateau. „Auf diesen Moment haben wir alle sehnsüchtig gewartet. Für uns als familiengeführter Betrieb waren es mehr als herausfordernde Wochen und Monate. Die Rax-Seilbahn ist eine Institution in Niederösterreich. Jetzt sind wir wieder auf Kurs und sehr dankbar dafür“, sagt ein sichtlich emotional wirkender Bernd Scharfegger, Geschäftsführer von Scharfeggers Raxalpen Resort.

Online-Ticketing und mehr Raum zur Entfaltung

Sicher und im Pendeltakt geht es für die Gäste der Rax-Seilbahn täglich bergauf bzw. bergab. Der bereits hohe Hygienestandard vor Ort wurde mit Rücksicht auf COVID-19 nochmals nachgebessert. Um die Fahrt antreten zu können, ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Zudem wurden Desinfektionsspender installiert. Besonders das bereits vor fünf Jahren integrierte Online-Buchungstool der Rax-Seilbahn trifft den Puls der Zeit optimal. Scharfegger: „Wir haben auch in diesem Bereich eine Vorreiterrolle übernommen. Mit unserem ‚Print-at-Home-Ticket‘ können Gäste kontaktlos in die Kabine der Rax-Seilbahn einsteigen. Ein Ticketkauf ist zwar nach wir vor direkt beim Schalter möglich. Für eine optimale Planung des Ausfluges empfehlen wir aber die Online-Variante, die in wenigen Klicks zum Ticket führt.“ Neu: Der Wartebereich in der Tal- und Bergstation verlagert sich ins Freie, um den Gästen noch mehr Raum zu bieten.

Comeback von Mutter Natur

Wie Charles Darwin vor über 150 Jahren postulierte, überleben langfristig nur jene Organismen, die flexibel sind und sich den aktuellen Rahmenbedingungen am besten anpassen können. Für ihre Anpassungsfähigkeit bekannt ist Mutter Natur, die laut Scharfegger „heuer für ein großes Comeback sorgen wird. Eine intakte Umwelt und die Möglichkeit, die Natur in ihrer ganzen Pracht zu genießen, ist bei unseren Gästen heuer die motivierende Kraft für einen Tagesausflug oder Kurzurlaub“. Ein weiteres Asset am Berg ist die gehobene Hüttengastronomie, die im Ottohaus oder Raxalm-Berggasthof ihren Ursprung hat. Einen Augenschmaus bietet aktuell der 4.000 Quadratmeter große Alpengarten, der mit mehr als 200 Alpenpflanzen eine einzigartige Blumenvielfalt bietet. „Selbstverständlich werden wir heuer wieder für innovative Angebote am Berg sorgen - mit mehr Abstand, und mehr Rücksicht auf die Mitmenschen und Umwelt. Vorerst lautet unser Motto: Hinauf auf die Rax, die Freiheit genießen, den Berg spüren“, sagt Scharfegger.

Package Raxalpenhof: „Raus aus dem Alltag“

Einfach raus aus dem Alltag und die Bergwelt genießen! Abschalten und durchatmen.

Drei Tage (zwei Nächte) mit Frühstück und Verwöhn-Halbpension inkl. Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn, sowie Original RAXler Würstl und Original Raxl's Zirbe im Raxalm-Berggasthof gibt es im Raxalpenhof um Euro 236,-- pro Person im Doppelzimmer.