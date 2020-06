Entdecken Sie Steyr und die Nationalpark Region in Oberösterreich!

Steyr am Nationalpark ist eine historisch geprägte Kleinstadt, die am Zusammenfluss von Enns und Steyr liegt. Das Stadtbild ist von unterschiedlichen Baustilen aus verschiedenen Epochen geprägt und dürfte somit jedem Architekturfan von großem Interesse sein. Radfahrer kommen hier ebenfalls auf ihre vollen Kosten. Ein dichtes Radnetz entlang der Flüsse und beim Nationalpark Kalkalpen versprechen ein einzigartiges Naturerlebnis. Der Nationalpark selbst beheimatet 30 Säugetier-, 80 Brutvogel- und 1500 Schmetterlingsarten, wovon einige zu den gefährdeten Tierarten in Österreich zählen und teilweise nur in dieser Region gesichtet werden können. Naturfreunde dürfen sich auch über eine vielfältige Pflanzenwelt freuen. Steyr und die Nationalpark Region garantieren ein Naturspektakel für Klein und Groß!