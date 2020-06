Das Tiroler Oberland ist ein wahres Naturjuwel mitten im Dreiländereck.

Naturbelassenes Ausflugsziel: Das Tiroler Oberland, dessen Bewohner noch zu einem Großteil von der Landwirtschaft leben, besteht aus idyllischen kleinen Dörfern, malerischen Berglandschaften und historischen Kultureinrichtungen. Besucher*innen können hier entschleunigende Wandersteige und Radwege nutzen, oder in einem von mehreren Freibädern entspannen.

Das Highlight der Region sind jedoch die einzigartigen Naturschätze: So findet sich beispielsweise im sogenannten Radurschltal ein smaragdfarbener See in der Größe von zwei Fußballfeldern, der sich erst kürzlich aufgrund eines Murenabgangs gebildet hat. Der schöne Bergsee mit seiner ungewöhnlichen Färbung ist über einen familienfreundlichen Wanderweg erreichbar. Eine sehenswerte Naturoase ist auch die "Pfundser Tschey". Hierbei handelt es sich um ein weitläufiges Hochtal, das sich auf ca. 1.600 - 1.700 m Seehöhe befindet. Inmitten von vielen kleinen Heustadeln kann man hier durch eine wundervolle Blumenpracht spazieren, im Sommer begeistert hier vor allem das artenreiche Orchideenvorkommen die Gäste.

Das Tiroler Oberland zeichnet sich auch als kulturreiche und historische Urlaubsdestination aus. Die mittelalterlichen Ursprünge der Region werden beispielsweise im Schloss Sigmundsried und in der Festung Altfinstermünz spürbar: Bei letzterer handelt es sich um eine ehemalige Grenz- und Zollstation, deren alte Gemäuer noch heute Geschichtsinteressierte und Familien begeistern.