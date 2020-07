Hier geht es hoch hinaus: Abenteuerlust in der Tiroler Zugspitz Arena.

Der Gipfel des höchsten Bergs Deutschlands, der Zugspitze, befindet sich zwar auf bayrischer Seite, das imposante Kalkalpenmassiv ist jedoch auch von Tirol aus erreichbar. Der auf 2.962 Metern befindliche Gipfel ist durch mehrere Bergbahnen erschlossen, eine der beeindruckendsten ist wohl die Tiroler Zugspitzbahn. Deren Panoramakabine überwindet sensationelle 1.725 Höhenmeter in nur 10 Minuten – atemberaubende Fernsicht inklusive. Bei schönem Wetter sieht man von hier aus bis nach München und mit Glück sogar bis zum Piz Bernina (4.049 Meter) in der Schweiz. Kein Wunder also, dass es jährlich tausende begeisterte Gäste in die Gegend zieht.

Auch abseits des Gipfels gibt es hier einiges zu erleben: In den sieben Orten des Grenzgebiets kann nicht nur gewandert und geradelt werden, große und kleine Abenteurer können auch den großen Sport- und Freizeitpark entdecken. Kristallklare Bergseen vor ländlicher Bergkulisse vervollständigen das Urlaubsfeeling.

Im Winter ziehen sieben Schigebiete und zahlreiche Snowparks Schneeliebhaber aus aller Welt an. Darüber hinaus gibt es vielfältige Angebote für Schneeschuhwanderer, Langläufer und Rodler. Wer ein ungewöhnlicheres Sporterlebnis sucht, kann in einem der tonnenschweren Pistenbullys mitfahren oder eine Pferdeschlittenfahrt buchen.