Die Wachau ist das perfekte Urlaubsziel für alle Weinliebhaber.

Die Besonderheit der Wachau ist der Weinbau. Die Wachau ist eines der bekanntesten Weinbaugebiete Österreichs. Auf den steilen Hängen, den Weinterrassen, wachsen die Weinreben und im Tal fließt die Donau. Die Wachau ist landschaftlich ein ganz besonders schönes Gebiet und zählt sogar zum UNESCO Weltkulturerbe.

Wer in der Wachau Urlaub macht, sollte unbedingt bei einem der über 200 Winzer einkehren. Kulturell sind die Stifte und Klöster in der Wachau beeindruckend für eine Besichtigung. Das Stift Göttweig und das Stift Melk sind auf alle Fälle einen Ausflug wert. Auch dem geschichtsträchtigen Ort Dürnstein sollte man einen Besuch abstatten. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Burgruine Aggstein, die hoch über der Donau in den Wäldern liegt. Ein kulturelles Highlight ist die Stadt Krems. Eine Schiffsfahrt auf der Donau sollte man beim Besuch der Wachau außerdem auf die Bucketlist setzen.

Für Sportbegeisterte empfiehlt sich eine Radtour entlang der Donau oder eine Wanderung durch die Weingärten.