Wagner- und Weltkulturerbestadt Bayreuth

Die Festspielmetropole Bayreuth begeistert Jung und Alt.

Bayreuth ist weltberühmt für seine alljährlichen Wagner-Festspiele. Doch auch in Zeiten, wo auf große Veranstaltungen verzichtet werden muss, hat Bayreuth einiges zu bieten.

Kultur, Shopping und Kulinarik in Bayreuth

Der "Walk of Wagner" lässt Städtereisende auf den Pfaden des Komponisten wandeln und führt vorbei an dem eindrucksvollen Markgräflichen Opernhaus. Das imposante Bauwerk ist eine von nur insgesamt acht UNESCO-Weltkulturerbestätten in Bayern. Doch nicht nur Fans klassischer Architektur und Musik sind hier genau richtig - Bayreuth verfügt auch über eine abwechslungsreiche Café- und Kneipenszene sowie vielfältige Unternehmungs- und Ausflugmöglichkeiten. Besonders in der Sophien- und der Von-Römer-Straße können Besucher nach Herzenslust kulinarische Köstlichkeiten genießen, gemütlich flanieren und ausgiebig shoppen. Ein besonderes Highlight im Sommer ist auch die Brauerei Maisel. Hier lassen sich laue Sommerabende im Biergarten herrlich ausklingen. Die schönste Aussicht über Bayreuth ermöglicht der Siegesturm, der auf einem nahe gelegenen Hügel thront und in diesem Jahr 150 Jahre alt wird. Bayreuth ist so beschaulich wie mondän und so klassisch verwurzelt wie modern - ein Städtetrip in die Frankenmetropole lohnt allemal.

© Bayreuth Tourismus

© BMTG; Bayerische Schlösserverwaltung

Die perfekte Unterkunft für den Aufenthalt in Bayreuth

Wer die Stadt für ein paar Tage bereisen möchte, findet im B&B Hotel Bayreuth die perfekte Unterkunft. In direkter Nähe zum Opernhaus und dem Hofgarten bietet das Hotel auf allen Zimmern kostenfreies Sky- TV, WLAN, eine Klimaanlage und schallisolierte Fenster für erholsamen Schlaf. Für den Hunger am Morgen gibt es ein praktisches Frühstück to go und all das bereits ab 54 Euro pro Nacht.

© B&B Hotel

Businesstrip oder Citytravel

B&B HOTELS ist die am schnellsten wachsende Hotelgruppe im Economy Segment in Deutschland und unterhält Standorte in ganz Europa. Auch in Österreich können sich die Gäste in Graz und Wien vom ausgezeichneten Konzept von B&B HOTELS überzeugen. Egal ob Businesstrip oder Citytraveller - B&B HOTELS lebt seinen Claim "Only for everyone" und gehört damit zu den beliebtesten Hotelgruppen im Budget-Segment.