Naturoase mit ausgezeichneter Stadtanbindung.

Das Wipptal befindet sich in den zentralen Ostalpen, etwa 20 Kilometer südlich von Innsbruck. Die Region ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, mehrere S-Bahnen und Busse fahren direkt in die Landeshauptstadt oder zum Brenner. Trotz der Nähe zu Innsbruck und der hohen touristischen Auslastung hat es das Wipptal geschafft, sein traditionelles Flair zu erhalten. Die Gegend und die Berglandschaft sind weitestgehend unberührt und naturbelassen. In Almhütten und Bergsteigerdörfern finden Einheimische und Gäste gleichermaßen Ruhe und Entschleunigung.

Naturverbundene können hier wandern, Gipfel besteigen, biken, schwimmen oder einen Kulturausflug in die Südtiroler Städte Sterzing und Brixen machen. Im Winter warten 100 km Langlaufloipen und das Schigebiet Bergeralm, in dem man den Schnee ohne Wartezeit oder überfüllte Pisten so richtig genießen kann.