Endlich! Thailand – die beliebteste Destination der Österreicher*innen in Asien – kann wieder uneingeschränkt bereist werden. Genau die richtige Zeit also, um dem grauen Winter daheim zu entfliehen, und stattdessen Traumstrände und ferne Kulturen zu erleben.

In den Wintermonaten erwartet Thailand seine Gäste vor allem im Süden des Landes, und dort wiederum an der Westküste zur Andamanensee.

Mit Qatar Airways 3x täglich nach Phuket

Qatar Airways bietet seit 1. Februar 2023 zusätzliche Flüge nach Thailand an, und zwar einen dritten täglichen Flug auf die Ferieninsel Phuket. Insgesamt sind es somit nun sieben Flüge pro Tag von Doha nach Thailand, denn auch nach Bangkok geht’s vier Mal/Tag.

Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Qatar Airways wurde kürzlich bei den von der internationalen Luftfahrtbewertungsorganisation Skytrax verliehenen World Airline Awards 2022 zur „Airline of the Year" gekürt. Die Fluggesellschaft steht weiterhin allein an der Spitze der Branche und hat den Hauptpreis bereits zum siebten Mal (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 und 2022) gewonnen. Darüber hinaus erhielt sie die Auszeichnungen „World's Best Business Class", „World's Best Business Class Lounge Dining" und „Best Airline in the Middle East".

Qatar Airways fliegt derzeit mehr als 150 Ziele weltweit an, die über ihr Drehkreuz in Doha, den Hamad International Airport, angeflogen werden, der bei den Skytrax World Airport Awards 2022 zum „World’s Best Airport“ gekürt wurde. Ab Wien bietet die Airline zehn wöchentliche Flüge an.