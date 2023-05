× Aktivurlaub im Herzen Dalmatiens: Entdecken Sie Omiš

Zwischen Mosor und der Omiš Dinara und der kristallklaren Adria liegt Omiš, eine kleine Stadt, die große Abenteuer verbirgt. Mit einer reichen Geschichte, natürlichen Schönheit und vielen Outdoor-Aktivitäten wird Ihnen mit Sicherheit nie langweilig.

Denn: Es gibt nicht viele Städte, in denen Sie sich aussuchen können, ob Sie den Tag mit einer Kajakfahrt auf Stromschnellen beginnen, auf einen Berggipfel wandern oder eine Schlucht mit einer Seilrutsche erkunden möchten. Deshalb ist Omiš das ultimative Abenteuerziel für alle, die einen aktiven Urlaub bevorzugen.

© Josip Krnić ×

Natürliche Schönheit und Abenteuer

Omiš ist von atemberaubender Schönheit umgeben und nur einen Sprung vom Fluss Cetina, Mosor, dem Omiš Dinar und der Adria entfernt. Eine der aufregendsten Möglichkeiten, diese Gegend zu erkunden, ist eine Bootsfahrt auf dem Fluss Cetina. Bei der Bootsfahrt erhalten Sie einen wunderbaren Anblick der Schlucht selbst und ihrer üppigen Vegetation, oder aber Sie können die natürliche Schönheit selbst beim Rafting oder Kajakfahren erkunden. Hier können Sie sich auf ein echtes Abenteuer begeben – Familien mit Kindern können gemütlich durch die unberührte Natur rudern, während diejenigen, die etwas mehr Adrenalin suchen, eine andere Route nehmen können und ihre Kräfte mit zahlreichen Stromschnellen testen müssen. Wenn Sie sich mit Ihrer besseren Hälfte auf dieses Abenteuer wagen, nehmen Sie den Weg, der Sie auf die Insel der Liebe führt. Für welche Route Sie sich auch entscheiden, wir sind sicher, dass die Schönheit der Schlucht und des Flusses Cetina Ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten werden. Außerdem müssen Sie bei einem Besuch in Cetina nicht den ganzen Tag auf dem Fluss verbringen, sondern darüber! Oberhalb der Flussschlucht erwartet Sie eine Seilrutsche – über drei Stunden Jagd auf 2 Kilometer langen Drähten, was es zu einem so einzigartigen Erlebnis macht, dass Sie noch lange darüber sprechen werden, nachdem Sie Omiš verlassen haben.

© TZG Omiš Archive ×

Wenn Sie eher ein Bergliebhaber sind, sind Omiška Dinara und Mosor das perfekte Ziel zum Wandern, Mountainbiken oder Klettern. Adrenalinjunkies werden besonders von der Tatsache angezogen, dass vom Zentrum von Omiš aus alle Kletterrichtungen in nur wenigen Minuten erreicht werden können.

Geschichte und Kultur

Die Stadt Omis hat eine lange und glorreiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht und noch heute von den Spuren der antiken Architektur, den Traditionen und der Küche der geprägt ist. Vieles aus der Geschichte von Omiš ist noch heute erhalten, und die beiden wohl wichtigsten Überreste stellendie Festungen Mirabela und Fortica dar. Die Festung Fortica befindet sich auf einem steilen Hügel und ist über einen der organisierten Wanderwege erreichbar. Oben auf dem steilen Hügel erwartet Sie ein faszinierender Anblick auf die Stadt und das Meer, der kaum vergleichbar ist Die Festung wurde im 14. Jahrhundert von Omiš-Piraten erbaut, die für ihre schnellen Schiffe mit geringem Tiefgang – Omiš-Pfeile – bekannt waren. Das bekannteste Überbleibsel an die Piratenvergangenheit von Omiš ist Mirabela - eine Festung, die sich über der Altstadt befindet und ursprünglich als Aussichtspunkt für Piraten diente, um den gesamten Brač-Kanal zu überwachen. Heute dient die Festung auch als Aussichtspunkt für Besucher und erinnert an die Piraten-Zeit.

© TZG Omiš Archive ×

Ein weiteres historisches Wahrzeichen in Omiš, das man gesehen haben muss, ist die Kirche St. Michael im Herzen der Stadt, ein wunderschönes Beispiel sakraler Architektur, die Gotik, Renaissance und Barock mit einem wunderschönen Glockenturm und einem prächtigen Altar vereint . Omiš ist auch die Heimat einer lebendigen Kulturszene mit zahlreichen Festivals und Veranstaltungen, die das ganze Jahr über stattfinden. Omiš ist auch bekannt für zahlreiche Sportveranstaltungen, die die Natur ausgiebig zelebrieren: Imbertrek, Grebening, Halbmarathon von Omiš, Schwimmmarathon, Dalmatia Ultra Trail und viele andere begleiten das Stadtleben Jahr für Jahr

Traditionelle Gastronomie

Nach einem anstrengenden Tag voller Aktivitäten müssen Sie neue Energie tanken und sich für die zurückgelegten Kilometer belohnen, und das geht am besten mit gutem Essen! Omiš ist bekannt für seine köstliche Küche, die mediterrane und dalmatinische Aromen gekonnt kombiniert.

© Samir Kurtagić ×

Mit einer Vorliebe für frische Meeresfrüchte und lokale Zutaten locken zahlreiche Traditionshäuser . Zu den Gerichten, die man in Omiš unbedingt probieren muss, zählen Tintenfischrisotto, gegrillter Fisch, der mit hausgemachtem Olivenöl und Zitrone seviert wird, und das unumgängliche Peka, ein traditionelles Fleisch- und Gemüsegericht. Wenn Sie vor Ort sind, müssen Sie auch den berühmten Poljica soparnik probieren - ein Gericht aus Teig und Mangold, das in die Liste der geschützten Kulturgüter aufgenommen wurde.