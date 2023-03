× Ziplining in Europa: Diese 10 Seilrutschen sind nichts für Angsthasen

Die Tage werden länger, die Vögel zwitschern wieder und die Sonne lässt sich immer häufiger blicken – der Frühling hält Einzug und damit auch die Möglichkeit für spannende Outdoor-Aktivitäten.

Ein besonders beliebter Outdoor-Trend ist das sogenannte Ziplining. Beim Ziplining rast man in schwindelerregender Höhe an einem Stahlseil durch die Luft und überquert dabei meist eine beeindruckende Schlucht, einen märchenhaften Wald oder einen reißenden Fluss. Höher, schneller, weiter - ein absolut süchtig machendes Erlebnis für jeden Adrenalinjunkie!

10 besonders aufregende Ziplines in Europa mit den besten Aussichten



Das Wichtigste in Kürze:

Die längste Zipline in Europa ist 3.200 Meter lang

In Montenegro rast man über den tiefsten Canyon in Europa

Die längste Doppelseilrutsche Europas befindet sich in Deutschland

Der Flying Fox XXL in Österreich zählt zu den schnellsten und längsten

Was ist Ziplining überhaupt? Anders als man es vom deutschen Begriff Seilrutsche erwarten würde, rutscht man beim Ziplining nicht eine feste Konstruktion hinunter, sondern hängt frei an einem Stahlseil. Ähnlich wie in einem Klettergarten sorgen ein Gurt mit Karabinerhaken und ein Helm für maximale Sicherheit. Sobald die Ausrüstung angelegt ist, kann es dann auch schon losgehen: Die Füße vom Boden anheben und losdüsen – ganz einfach! Das Beste am Ziplining: Dieses Abenteuer bedarf keiner großen Vorbereitung. Außer bequemer Kleidung und Trekking- oder Turnschuhen muss nichts mitgebracht werden. Das notwendige Geschirr und den Helm gibt es vor Ort. Natürlich können auch Kinder teilnehmen, in der Regel allerdings erst ab einem Mindestgewicht von 40 Kilogramm. Das Maximalgewicht beträgt meist 115 Kilogramm. Durch Canyons, über Steinbrüche und sogar über Landesgrenzen – Seilrutschen gibt es mittlerweile an den verrücktesten Orten. Die folgenden 10 Ziplines, verteilt in Italien, England, Schweden, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Slowenien, Kroatien und Montenegro sind allein wegen ihrer Lage absolut außergewöhnlich und daher besonders für diese einzigartige Erfahrung zu empfehlen!

England: Velocity 2 in Nordwales

Mit bis zu 200 km/h rasen Wagemutige im Liegen die Velocity 2 Zipline hinab. Damit ist diese in der Nähe von Bethesda in Nordwales gelegene Seilrutsche die schnellste Zipline der Welt. Während des Fluges haben Abenteurer eine traumhafte Sicht auf die ehemalige Schiefermine Penrhyn, den Penrhyn Quarry See und den Snowdonia-Nationalpark. Insgesamt besteht Velocity 2 aus zwei separaten Seilrutschen mit vier parallelen Stahlseilen. Das heißt, es können vier Personen gleichzeitig diesen verrückten Flug erleben. Dieses einmalige Flugerlebnis gerät mit Sicherheit nicht so schnell in Vergessenheit!

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Ort: Bethesda/Nordwales, England

Länge: 1.555 Meter

Höchstgeschwindigkeit: ca. 200 km/h

Gesamtdauer: ca. 2 Stunden

Kosten: ab 87 €/Erwachsener

Schweden: Little Rock Lake Zipline in Småland

Die Little Rock Lake Zipline führt durch die Wälder Schwedens und ist mit fast vier Kilometer langen Stahlseilen die längste Zipline Nordeuropas. Sie befindet sich in der Provinz Småland, der Heimat von Astrid Lindgren und liegt direkt am schönen Änghultasjön See. In einer Höhe von 15 bis 52 Metern schweben Naturliebhaber über die Baumwipfel hinweg und können mit etwas Glück sogar Elche, Wildschweine oder Wölfe aus der Luft erspähen. Im Ziplinepark stehen Abenteurern jeden Alters verschiedene Routen mit insgesamt 19 Stationen zur Verfügung. Mit 2.610 Metern Länge ist die rote Zipline die aufregendste. Diese besteht aus acht Bahnen und man kann eine Geschwindigkeit von 75 km/h erreichen. Daneben gibt es noch eine schwarze, grüne und lila Route. Nach diesem Adrenalinkick lädt

das Fine Forest Cafe noch zu einer Kaffeepause mit regionalen Leckereien ein.



Die wichtigsten Infos im Überblick:

Ort: Klavreström, Schweden

Länge: 3.300 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h

Gesamtdauer: 2 bis 4 Stunden (je nach Route)

Kosten: ab 100 €/Erwachsener

Österreich: Flying Fox XXL in Leogang

Der Flying Fox XXL in Leogang liegt direkt im Skigebiet Leogang in Österreich und zählt mit einer Strecke von 1.600 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h zu den schnellsten und längsten Ziplines der Welt. Draufgänger werden während des Flugs mit einem Gefühl der Schwerelosigkeit sowie eine atemberaubenden Aussicht auf die Salzburger Bergwelt belohnt. Dieses einzigartige Erlebnis beginnt mit einer Fahrt mit der Bergbahn zum Startpunkt Stöcklalm. Auch bei dieser Zipline kann man wie Superman in Liegeposition in die Tiefe sausen. Die Flughöhe beträgt dabei 143 Meter. Mit einem Shuttlebus geht es nach dem Flug zurück zur Talstation der Asitzbahn. Somit ist diese Aktivität auch super mit einem Skiurlaub kombinierbar.



Die wichtigsten Infos im Überblick:

Ort: Saalbach Hinterglemm Leogang, Österreich

Länge: 1.600 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Gesamtdauer: ca. 30 Minuten

Kosten: ab 79 €/Erwachsener

Italien: Zipline Sankt Vigil in Enneberg