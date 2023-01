ALPS RESORTS, der heimische Marktführer im boomenden Tourismus-Segment „Urlaub im Ferienhaus und Apartment“, erweitert sein Urlaubsangebot in Österreich um sieben Resorts. Damit sind nun insgesamt schon 34 Ferienanlagen mit knapp 7.000 Betten im Programm.

Die edlen Kreischberg Pool Villas sind das neue Top-Produkt im Angebot. Nur 150 m von der Talstation der Kreischberg-Bahnen entfernt, erwarten die Gäste insgesamt 19 luxuriöse Villen mit Pool und stylische Suiten mit Whirlpool. Sämtliche Unterkünfte verfügen außerdem über eine private, finnische Sauna.

© ALPS RESORTS ×

Zu den Highlights zählen zusätzlich die, direkt an der Skipiste gelegenen, „Saalbach Suites“ sowie das exklusive „Dorfresort Kitzbühel“. Weitere Neu-Eröffnungen sind das „Hideaway Dachstein West“ in St. Martin am Tennengebirge, die „Alpenchalets Lungau“ in Mariapfarr, die „Villa Liesl“ am Hauser Kaibling und das „Hideaway Planneralm“.

© ALPS RESORTS ×

In Summe kommt Österreichs führender Anbieter von „Urlaub im Ferienhaus und Apartment“ damit auf 34 Ferien-Resorts mit rund 7.000 Betten in Salzburg, Tirol, der Steiermark, Kärnten und Bayern.