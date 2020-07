Am Kvarner spürt man den Rhythmus des Lebens

Entdecken Sie Kvarner und lassen Sie sich von der Sonne an der Riviera Opatija und Crikvenica, auf den Inseln Cres, Lošinj, Krk und Rab, in Lopar, Rijeka und in Gorski Kotar verwöhnen.

Genießen Sie den Duft der Kräuter, die frische Luft und die gesunden Geschmackserlebnisse – einzigartig in ihrer Kombination.

Die Wege zu Wasser und zu Lande sind von üppigem Grün und weißen Felsen umgeben und laden zu einer Entdeckungsreise ein. Diverse Freizeitangebote und Aktivitäten mit dem besonderen Adrenalin-Kick versprechen viel Spaß während des Aufenthaltes. Lassen Sie sich vom Fachpersonal in den Gesundheitseinrichtungen und Wellness- und Spa-Zentren beraten und behandeln. Kehren Sie gesünder, glücklicher, mutiger und entspannter zurück nach Hause!

Kvarner Outdoor – die Inspiration für einen Aktivurlaub

© TB Kvarner/Jan Mastrovic Kvarner Outdoor – die Inspiration für einen Aktivurlaub

Kvarner Outdoor ist ein Projekt, das verschiedene Spazier- und Wanderwege miteinander verbindet und einen idealen Aktivurlaub verspricht! Kvarner lädt Sie ein, herrliche Ausblicke zu bewundern, abgeschiedene Ecken zu entdecken und den Duft aromatischer Pflanzen zu genießen.

An der Riviera Crikvenica gibt es 300 km Radwege, die entlang der Küste und durch das bewaldete Hinterland führen. Den Schwierigkeitsgrad können Sie Ihrer körperlichen Verfassung entsprechend wählen. Wenn Sie lieber zu Fuß gehen, dann führen Sie die sieben Wanderwege der Riviera Crikvenica zu Bergwiesen, Felslandschaften und Aussichtspunkten mit herrlichen Ausblicken. Bei all diesen Aktivitäten kann Ihr vierbeiniger Freund Sie gerne begleiten, denn die Riviera Crikvenica ist das ideale Reiseziel für all jene, die ihr Haustier mit in den Urlaub nehmen möchten – eine Pet Friendly-Destination, in der Sie problemlos eine Unterkunft und einen Strand finden, wo auch Haustiere willkommen sind.

© TB Crikvenica/Andrea Grzicic An der Riviera Crikvenica gibt es 300 km Radwege, die entlang der Küste und durch das bewaldete Hinterland führen.

Wandern, Joggen und Radfahren in der herrlichen Natur der Insel Rab sind beliebte Aktivitäten, um die Wälder, Berge und Buchten dieser Insel zu entdecken.

© TB Rab/Gerald Nowak Wandern, Joggen und Radfahren in der herrlichen Natur der Insel Rab sind beliebte Aktivitäten, um die Wälder, Berge und Buchten dieser Insel zu entdecken

Eine Entdeckungsreise in wunderschöner Natur – so kann man den Aktivurlaub auf Krk definieren. Diese Insel ist für ihr Netzwerk an Wegen bekannt, die sich über ihre ganze Fläche erstrecken und gleichermaßen für Wanderer, Jogger und Radfahrer eine Herausforderung sein können. Krk ist auch bei Outdoor-Fans beliebt: Mountainbiken, Geländelaufen, Klettern, Seilrutschen und andere Outdoor-Aktivitäten warten auf Sie.

© TB Krk Krk ist auch bei Outdoor-Fans beliebt: Mountainbiken, Geländelaufen, Klettern, Seilrutschen und andere Outdoor-Aktivitäten warten auf Sie.

Die verstecktesten Ecken der Insel Cres können Sie am leichtesten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Die herrliche Berglandschaft, die grünen Waldgebiete und die atemberaubenden Rundblicke sind auf jeden Fall die Mühe wert.

© TB Cres Die verstecktesten Ecken der Insel Cres können Sie am leichtesten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.

Am Kvarner lohnt es sich, den Tag aktiv zu beginnen. Bei einem Spaziergang an der Carmen-Sylva-Waldpromenade in Opatija ist gute Laune garantiert. Hier können Sie in der wunderschönen Umgebung der „Perle der Adria“ vom Aussichtspunkt Mala Fortica aus einen der schönsten Ausblicke auf die Kvarner Bucht bewundern.

© TB Opatija Bei einem Spaziergang an der Carmen-Sylva-Waldpromenade in Opatija ist gute Laune garantiert.

Die Marke „Kvarner Outdoor“ steht für die Vorzüglichkeit der Region Kvarner als Outdoor-Destination. Sie umfasst zahlreiche Rad- und Wanderwege, Beschilderungen, Bike-Shops und -Services, Unterkünfte für Radfahrer, Outdoor-Publikationen sowie diverse Veranstaltungen.

Eins sein mit der Natur

© TB Kvarner/Frank Heuer Die Marke „Kvarner Outdoor“ steht für die Vorzüglichkeit der Region Kvarner als Outdoor-Destination.

Ein Spaziergang an der Riviera Opatija ist nicht nur eine Freizeitaktivität an der frischen Luft, sondern auch ein Spaziergang durch die Geschichte.

In der Adria leben zwei Arten von Delfinen, denen man recht häufig in den Gewässern um die Insel Lošinj herum auch begegnen kann. Im Meer unweit des Ortszentrums von Mali Lošinj gibt es einen Tauchplatz mit einem archäologischen Unterwasserpark.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige versteckte Ecken der Region Kvarner zu entdecken und probieren Sie das „Island Hopping“ auf Lošinj. Das erste Abenteuer führt Sie durch die versteckten Orte der Inseln Lošinj und Cres und das zweite quer durch die Inseln des Lošinj-Archipels.

© TB Losinj/Ivan Brcic Nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige versteckte Ecken der Region Kvarner zu entdecken und probieren Sie das „Island Hopping“ auf Lošinj

Tauchen Sie ein und entdecken Sie die faszinierende Unterwasserwelt der Insel Rab, erkunden Sie den Meeresboden und bewundern Sie die Fisch- und Pflanzenvielfalt. Die lokalen Tauchzentren organisieren Ausflüge zu den bekanntesten Unterwasserattraktionen, wie zum Beispiel zur Höhle Medova Buža und zu den drei Höhlen, die durch einen Unterwassergang miteinander verbunden sind.

Das Erwachen von Körper und Geist

Die gemächlichen Sommertage, an denen man die meiste Zeit im Schatten faulenzt, kann man zwischendurch mit einem interessanten Abenteuer aufpeppen.

© TB Kvarner/Stephany Stefan Die gemächlichen Sommertage, an denen man die meiste Zeit im Schatten faulenzt, kann man zwischendurch mit einem interessanten Abenteuer aufpeppen.

In Crikvenica können Sie den Adrenalinpark besuchen, sich dabei blendend amüsieren und Ihre eigenen Grenzen überwinden. Probieren Sie Cageball, Aerotrim-Spinroller oder die große Kletterwand. Ihre Kinder sind ebenfalls willkommen, denn im Park befindet sich ein Kinderparcours auf 1 m Höhe.

Lernen Sie die Insel Krk bei diversen Outdoor-Aktivitäten kennen, wie z.B. beim Wandern oder Radfahren auf den abwechslungsreichen Wegen, oder nehmen Sie an einem der spannenden Wettrennen teil. Ein Adrenalinkick ist garantiert!

© TB Krk Lernen Sie die Insel Krk bei diversen Outdoor-Aktivitäten kennen, wie z.B. beim Wandern oder Radfahren auf den abwechslungsreichen Wegen, oder nehmen Sie an einem der spannenden Wettrennen teil

Auf der Insel Cres können Sie auch viele adrenalingeladene Aktivitäten unternehmen, bei denen man die Kraft von Wind, Meer und Stein zu spüren bekommt. Mit Freiklettern, Windsurfen, Kitesurfen, Seekajakfahren oder Speerfischen können Sie Ihrem Urlaub noch mehr Würze verleihen.

© TB Cres Auf der Insel Cres können Sie auch viele adrenalingeladene Aktivitäten unternehmen, bei denen man die Kraft von Wind, Meer und Stein zu spüren bekommt.

Besuchen Sie die romantische Riviera Opatija und besteigen Sie den Berg Učka. Lassen Sie sich danach von seinem Gipfel Vojak herunter und verbringen Sie wunderschöne Augenblicke in der Luft, während Sie den herrlichen Rundblick auf Kvarner bewundern.





© TB Opatija Besuchen Sie die romantische Riviera Opatija und besteigen Sie den Berg Učka

„Kvarner Health & Wellbeing“ – Heilung für Körper, Geist und Seele



Die Wohltaten der Kvarner Natur, des Meeres und der Luft wirken sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus. In Kombination mit der ausgezeichneten fachlichen Betreuung sorgt dies für die Zufriedenheit der Gäste, die auf der Suche nach guter Gesundheit sind. Die besten Kuranstalten, Kliniken und Polikliniken sowie Wellness & Spa-Zentren sind unter der Marke „Kvarner Health & Wellbeing“ zu finden.

Die Riviera Crikvenica wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts zum Luftkurort und Seebad erklärt. Um Ihre Gesundheit kümmern sich hier Experten in angesehenen Gesundheitseinrichtungen und Facharztpraxen, die sich auf verschiedene Fachgebiete spezialisiert haben. Dazu gehören u.a. eine gezielte Therapie bei Erkrankungen des Atem- und Bewegungsapparats für Kinder und Erwachsene, Regenerierung des Körpers mithilfe von hundertprozentigem medizinischem Sauerstoff, Fachdiagnostik anhand diverser Laboruntersuchungen, fachärztliche Betreuung und anspruchsvolle Rehabilitationsprozesse. Eine kontinuierliche Weiterbildung versteht sich von selbst.

© Potok Curak Verpassen Sie nicht, etwas über die geschützte Landschaft Zeleni vir von der Tafel des pädagogischen Lehrpfades zu erfahren, der sich teilweise entlang des Curak-Pfades erstreckt.

Seit 125 Jahren sind Mali und Veli Lošinj Luftkurorte, deren Vegetation, erstklassige Luft und wohltuendes Meeresklima im Kampf gegen diverse Gesundheitsstörungen und Krankheiten helfen. Die Luft auf Lošinj tut insbesondere Personen mit Atemwegsstörungen gut. Auch die rund 1200 Pflanzenarten, die auf der Insel wachsen, tragen hierzu bei. Ihre therapeutische Wirkung spürt man hier Tag und Nacht.

© TB Crikvenica/Andrea Grzicic Die Riviera Crikvenica wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts zum Luftkurort und Seebad erklärt.

Das Klima an der Riviera Opatija und seine wohltuende Wirkung auf die menschliche Gesundheit locken seit 175 Jahren Gäste aus aller Welt in diese zwischen dem Meer und den hohen Berg gelegene Stadt an. Dieser geschichtsträchtige Luftkurort mit der einzigartigen Mischung aus Meeres- und Bergklima und einer langen Tradition in der Gesundheitspflege öffnet seine Tore allen, die sich nach einem Wellnessurlaub mit gesundheitsfördernder Wirkung sehnen.

© TB Losinj Genießen Sie den Duft der Kräuter, die frische Luft und die gesunden Geschmackserlebnisse – einzigartig in ihrer Kombination.

Urlaub ganz ohne Stress



Ob gut gepflegt und großzügig ausgestattet oder wild und abgeschieden, klein oder groß, mit Kies, Sand oder Felsen – die Region Kvarner bietet herrliche Strände für jeden Geschmack.

© TB Opatija Das Klima an der Riviera Opatija und seine wohltuende Wirkung auf die menschliche Gesundheit locken seit 175 Jahren Gäste aus aller Welt in diese zwischen dem Meer und den hohen Berg gelegene Stadt an

Die Inseln Cres, Krk, Lošinj und Rab zeichnen sich durch eine Vielzahl an diversen Stränden aus. Machen Sie einfach einen Spaziergang entlang der Küste und finden Sie die Stelle, die Ihnen am besten zusagt. Abgeschiedene Buchten sind manchmal nur wenige Schritte von den meistbesuchten Stränden entfernt. Machen Sie es sich bequem und lassen Sie den Duft der Pflanzen und das Rauschen des Meeres auf sich wirken.

© Višnja Bolf Manche Gemeinden von Gorski kotar haben über 90% Waldfläche.

Im Ort Valun auf der Insel Cres befinden sich zwei Kiesstrände, die von einem Kiefernwald umgeben sind. Hier werden Sie all Ihre Probleme vergessen. Es lohnt sich auch, ein paar Schritte weiter zu gehen, denn die nahegelegenen Buchten zeichnen sich durch eine besonders ruhige Atmosphäre aus. Einer der bekanntesten Strände von Cres, der Strand Sveti Ivan, wurde zu einem der schönsten Strände der Welt erklärt. Im Ort Orlec unweit der Stadt Cres befindet sich die kleine Bucht Mali Bok, die von hohen Felsen umgeben ist.

Nehmen Sie sich etwas Zeit für sich und entspannen Sie sich bei einer Wellness - und Schönheitsbehandlung. An der Riviera Crikvenica haben Sie die Wahl zwischen zwei Wellnessoasen: der Natur mit ihren wunderschönen Stränden und den Wellness-, Spa- und Schönheitszentren mit ihrem exzellenten Behandlungsangebot. An dieser Riviera sind auch Ihre Haustiere willkommen, denn an dieser Pet Friendly-Destination gibt es viele Gaststätten und Strände für Sie und Ihre vierbeinigen Freunde!

© TB Kvarner/Frank Heuer Ob gut gepflegt und großzügig ausgestattet oder wild und abgeschieden, klein oder groß, mit Kies, Sand oder Felsen – die Region Kvarner bietet herrliche Strände für jeden Geschmack.

Für die Entspannung von Körper, Geist und Seele bietet die Riviera Opatija zusätzlich zu den Schönheiten der Natur, denen man hier auf Schritt und Tritt begegnet, auch zahlreiche Wellness- und Spa-Zentren sowie traditionelle und moderne Gesundheitsdienstleistungen. Im März kann man hier im Rahmen der Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Eine Wellness-Oase“ diverse Entspannungsangebote in der Stadt in Anspruch nehmen.

Kvarner Gourmet & Kvarner Food – Einmalige Geschmackserlebnisse

© TB Kvarner/Frank Heuer Machen Sie einfach einen Spaziergang entlang der Küste und finden Sie die Stelle, die Ihnen am besten zusagt.

Die Wohltaten der Region Kvarner spiegeln sich auch in ihrem kulinarischen Angebot wider. Bei der Wahl der besten Restaurants und Gaststättenbetriebe helfen Ihnen die Qualitätszeichen „Kvarner Gourmet“ und „Kvarner Food“.

Auf der Insel Krk ist die Gesundheit auch in der Kulinarik ein allgegenwärtiges Thema. Verkosten Sie die goldenen Tropfen des Krker Olivenöls. Eine weitere Spezialität dieser Insel sind die hausgemachten Teigwaren Šurlice. Ein weiteres hochwertiges Produkt der Insel Krk, das sich auch durch seine goldenen Tropfen auszeichnet, ist der Weißwein Vrbnička Žlahtina. Die Besonderheit dieses trockenen Qualitätsweins liegt in seiner Rebsorte, die nur in den Weinbergen um den Ort Vrbnik angebaut wird. Dank seines zarten, frischen Aromas lässt sich dieser Wein perfekt mit Fischspezialitäten und Schafskäse kombinieren und ist zu jeder Tageszeit eine exzellente Wahl.

© TB Crikvenica/Andrea Grzicic An Riviera Crikvenica sind auch Ihre Haustiere willkommen, denn an dieser Pet Friendly-Destination gibt es viele Gaststätten und Strände für Sie und Ihre vierbeinigen Freunde!

Wegen des milden Klimas ist die Pflanzenwelt der Insel Lošinj das ganze Jahr über besonders üppig und die Düfte und Aromen der Inselkräuter verleihen vielen Gerichten einen ganz spezifischen Geschmack. Die Erhaltung der Tradition ist ein wichtiges Merkmal der Lošinjer Küche. Nachdem die Bronzestatue des Apoxyomenos am Meeresboden unweit der Insel gefunden wurde, wird der Einfluss der Antike auch in der Kulinarik von Lošinj spürbar.

© TB Kvarner/Frank Heuer Bei der Wahl der besten Restaurants und Gaststättenbetriebe helfen Ihnen die Qualitätszeichen „Kvarner Gourmet“ und „Kvarner Food“.

In Opatija kann man aus erster Hand erfahren, wie man Meeres- und Bergfrüchte miteinander kombiniert. Die Tradition einerseits und die Innovation andererseits haben die kulinarische Messlatte hochgesetzt. Kvarner Scampi, Wildspargel und Kirschen bzw. Maronen aus Lovran sind lokale Köstlichkeiten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Entdecken Sie die Geschmacksvielfalt von Opatija in den traditionellen Tavernen und Cafés und vergessen Sie nicht, etwas Platz für die berühmten Schokopralinen von Opatija zu lassen!

© TB Krk Auf der Insel Krk ist die Gesundheit auch in der Kulinarik ein allgegenwärtiges Thema. Verkosten Sie die hausgemachten Teigwaren Šurlice.

Die Spezialitäten von Rab und Lopar basieren auf lokalen Naturprodukten. Viele Gaststätten und Restaurants auf Rab sind mit den Gütezeichen Kvarner Gourmet und Kvarner Food versehen. In den Restaurants von Lopar werden Ihnen sicherlich Gerichte mit zwei der bekanntesten örtlichen Lebensmittel angeboten: Kartoffeln und Tomaten, die in hiesigen Gärten angebaut werden. Genießen Sie die Tradition auf dem Teller!

© TB Losinj Wegen des milden Klimas ist die Pflanzenwelt der Insel Lošinj das ganze Jahr über besonders üppig und die Düfte und Aromen der Inselkräuter verleihen vielen Gerichten einen ganz spezifischen Geschmack

Vergessen Sie nicht während Ihres Aufenthaltes auf der Insel Cres, das leckere Lammfleisch zu probieren, dessen einzigartiger Geschmack der traditionellen Schafzucht im Freien zu verdanken ist. Eine spezielle Ergänzung zum Essen ist das Olivenöl von Cres, hergestellt aus frischen, handgepflückten Oliven. Damit können Sie diverse Gerichte mit Fisch, Scampi, Languste und anderen Meeresfrüchten würzen, die auf Cres reichlich vorhanden sind.

© TB Opatija Entdecken Sie die Geschmacksvielfalt von Opatija in den traditionellen Tavernen und Cafés und vergessen Sie nicht, etwas Platz für die berühmten Schokopralinen von Opatija zu lassen!

Wenn Sie eine kulinarische Entdeckungsreise unternehmen möchten, empfehlen wir Ihnen die Fettfisch-Route an der Riviera Crikvenica. Mit dem „Kochbuch unserer Omas“ können auch Sie eine Zeitreise in die kulinarische Vergangenheit dieser Region machen. Und zu guter Letzt: Versüßen Sie Ihr Feinschmeckererlebnis mit einem Stück der berühmten Frankopan-Torte!

Eine gute Wahl zu jeder Jahreszeit

© TB Lopar/Petar Lupic In den Restaurants von Lopar werden Ihnen sicherlich Gerichte mit zwei der bekanntesten örtlichen Lebensmittel angeboten: Kartoffeln und Tomaten, die in hiesigen Gärten angebaut werden

Gäste mit Abenteuergeist erwartet ganzjährig ein attraktives Angebot an Wettrennen und Sportwettkämpfen sowie Möglichkeiten für einen hochwertigen und abwechslungsreichen Aktivurlaub. In dieser Region stehen Gästen darüber hinaus hochwertige Gesundheitszentren, Kliniken, Polikliniken und Zahnarztpraxen sowie Wellness- und Spa-Zentren zur Verfügung. Auch die Natur sorgt mit ihren Düften, Klängen und herrlichen Landschaften für ein wohltuendes Erlebnis. Besuchen Sie Kvarner und genießen Sie die Wohltaten und die Schönheit dieser Region!

