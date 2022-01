Zell am See-Kaprun hat ein neues Konzept entwickelt, um den genussvollen Ausklang des Skitages in schöner Atmosphäre und unter allen Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichen.

„Aprés Chill“ nennt sich das neue Konzept in Zell am See-Kaprun, das Wintersportlern nach einem Tag auf der Piste den gemütlichen Ausklang und das Beisammensein in exklusiver und sicherer Atmosphäre bietet.

© JFK ×

Rund 20 Betriebe – am Berg und im Tal – haben sich dafür in der Region zusammengeschlossen, um den „Ski-Feierabend“ bis 22:00 Uhr möglich zu machen. Chill-Out-Areas unter freiem Himmel, unkomplizierte Gästeregistrierungen mit QR Code und zugewiesene Sitzplätze sorgen für 100%ige Sicherheit. Dazu gibt`s warme Felldecken, alpines Fingerfood, chillige Hintergrundmusik und den eigens kreierten Cocktail „Alpine Glow“.

Aprés Chill statt Aprés Ski

Alle teilnehmenden Lokale sind online einsehbar und einfach zu finden. Eine digitale Karte weist Gästen den Weg von den Talstationen und Pisten zu den ausgewiesenen Après-Chill-Gastgebern.

Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin Zell am See-Kaprun: „Schon immer war das gemütliche Zusammentreffen am Ende eines Tages auf der Piste ein wichtiger Teil des gemeinsamen Ski- und Naturerlebnisses. Wir in Zell am See-Kaprun ermöglichen Wintersportlern mit Aprés Chill in diesen Tagen genau das: Mit Sicherheit und Abstand.“