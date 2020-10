Aprés Ski im Private Spa, statt in überfüllten Skihütten

Wer sich – insbesondere nach den letzten Monaten – einen lang ersehnten Tapetenwechsel in Österreich gönnen möchte, ist mit einem Urlaub in einer Ferienwohnung oder in einem Chalet gut beraten.

Viel Privatsphäre und Platz für die persönliche Entfaltung. Ausreichend Raum zum Abstandnehmen, Wellness im Private Spa und eine risikolose Buchung dank Top-Stornobedingungen. Das alles vereint ALPS Residence in seinem Portfolio an exklusiven Hideaways an der Piste.

Als führender Vermieter von Ferienhaus- und Appartementanlagen in Österreich bietet Alps Residence ein vielfältiges Angebot an unterschiedlichsten Urlaubsdomizilen. Momentan umfasst das Portfolio 19 unterschiedliche Ferienresorts in der Steiermark, im Salzburger Land, in Kärnten und in Tirol. Egal ob Sie Ihre nächste Auszeit in einer kuscheligen Ferienwohnung verbringen möchten, oder einen Chaleturlaub mit der gesamten Familie planen: Eines der Highlights schlechthin ist wohl die Top-Lage. Viele der Resorts liegen nämlich direkt an, oder unmittelbar in der Nähe von Skipisten.

In freier Natur können Sie rund um Ihre ALPS Residence das Immunsystem stärken. Abends kehren Sie zurück in Ihr Ferienzuhause. Statt in überfüllten Skihütten zu feiern, genießen Sie das Aprés Ski im privaten Wellnessbereich mit (Outdoor-) Jacuzzi und Sauna.

© Sandra Zeilstra Gouda

Skizauber im Ennstal – Exklusive Chalets und Appartements in Schladming



Ein besonderes Juwel finden Skiurlauber mit hohen Ansprüchen in den Villen und Suiten im Bergresort Hauser Kaibling:

© Alps Residence

Direkt an den perfekt präparierten Pisten des Hauser Kaibling, inmitten der Schladminger 4-Berge-Skischaukel, finden Erholungsuchende mit den Poolvillen und Appartement-Suiten des neuen Bergresort Hauser Kaibling by ALPS Residence ein besonderes Unterkunftsjuwel für einen Urlaub nach eigenen Vorstellungen.

Im neuen Premiumresort von Alps Residence kann man ab kommenden Winter so urlauben, wie man es im Alpenraum in dieser Form wahrscheinlich nicht vermuten würde: Die exquisite Ausstattung sowie der spektakuläre Ausblick auf das Dachstein-Massiv macht es leicht, sich vom ersten Urlaubsmoment an zu erholen und den Alltag hinter sich zu lassen. Die im alpenländischen Stil konzipierten Suiten und Villen verfügen über 62 – 145 m² Wohnfläche und bieten allesamt eine überdachte Terrasse. Die meisten Einheiten verfügen über einen eigenen exklusiven privaten Wellnessbereich mit Dampfsauna, finnischer Sauna und Outdoor-Hot-Tub.

© Alps Residence

Was Sie so wahrscheinlich nur aus dem Mittelmeerraum kennen: Einige der Chalets verfügen über einen eigenen Outdoor-Pool. Nach einem Skitag in einem der besten Skigebiete Österreichs erholen Sie sich hier im warmen Wasser des Pools, während Sie auf das Winterwunderland zu ihren Füßen blicken.

© Alps Residence

Mit 123 Pistenkilometern und über 40 modernen Seilbahnen und Liftanlagen lässt die 4-Berge-Skischaukel rund um das Bergresort Hauser Kaibling die Herzen von Wintersportler höherschlagen.

Direkt vor der Haustüre schnallen Sie sich die Skier an und ziehen Ihre Schwünge in den Pulverschnee, immer umgeben von der markanten Bergwelt des Ennstals. Zurück „zu Hause“ können Sie sich dann, im gemütlichen Beisammensein im großzügigen Wohnbereich Ihrer Appartement-Suite oder Ihres Chalets den Urlaubstag noch einmal Revue passieren lassen – eine besondere Art von Après-Ski in den eigenen vier Wänden!

Wer nun denkt, dass eine Auszeit in einer dieser 1-Mio-€ Poolvillen unleistbar ist, der irrt! Zum Skiopening in der Region Schladming-Dachstein gibt es 3 Nächte im Premiumresort schon um gesamt 740 € pro Person und Aufenthalt bei einer Reise zu zehnt.

Nähere Infos unter: www.bergresort-hauser-kaibling.at

© Christian Horn

Unweit der 1 Mio €-Poolvillen am Hauser Kaibling, finden Sie auch auf der Reiteralm exklusive Chalets, direkt an der Skipiste. Die Alpenchalets Reiteralm liegen auf einer Seehöhe von 1.180 m inmitten der Schladminger 4-Berge-Skischaukel, einem der beliebtesten und bekanntesten Skigebiete in Österreich. Durch die Glasfront der Chalets fällt der Blick auf die imposante Dachstein-Südwand. Vom Swim-Spa aus genießt man die Aussicht hinunter nach Schladming, und wenn man ganz genau schaut, sieht man von hier aus vielleicht sogar ein weiteres Alps-Residence-Resort, in Rohrmoos bei Schladming: die Appartements im Alpenrock Schladming.

© Tom Lamm

Österreichweit Safe Holidays



Wie eingangs erwähnt finden Sie bei ALPS Residence Hideaways in ganz Österreich. In Tirol beispielweise. In der Nähe von Innsbruck, in Steinach am Brenner, genießen Sie Ihren Skiurlaub im „Land der Berge“ in Chalets mit Private Spa.

Weiter im Osten, werden Sie auf der Suche nach Appartements in den Tauernsuites Mitterwirt nahe Zell am See-Kaprun fündig. Besonders urig sind die Ferienhäuser in Annaberg. Dort wo Marcel Hirscher vermutlich seine ersten Schwünge in die weißen Glitzerteppiche am Fuße der Salzburger Dolomiten gezogen hat, können Sie nach einem fast schon kitschig-schönen Wintertag im gemütlichen Alpendorf Dachstein West entspannen und die österreichische Gemütlichkeit bewusst erleben.

Gleich mehrere Resorts gibt es in der Steiermark. Zum Beispiel am steirischen Kreischberg, hier haben Sie die Qual der Wahl zwischen vier Ferienanlagen. Das Familienskigebiet Kreischberg ist ein Eldorado für Genussskifahrer, die auf den Komfort von Gondelbahnen, rasanten Abfahrten und besten Bedingungen dank neuester Beschneiungsanlagen nicht verzichten möchten. Direkt an der Talstation liegen die Kreischberg Chalets. Auch hier heißt es nach purer Pistengaudi wieder: Aprés Ski 2.0. – Sicher und mit Abstand entspannen im privaten Wellnessbereich der „eigenen vier Wände“, statt feiern in überfüllten Skihütten.

Die Wellnesschalets auf der Turracher Höhe liegen auf einer Seehöhe von schneesicheren 1.800 m Seehöhe. Das Skigebiet ist besonders beliebt bei all jenen, die trotz moderner Schneekanonen, Pistenbully und Co auch auf Pulverschneefahrten nicht verzichten möchten. Ihr heimeliger Rückzugsort ist ein luxuriös ausgestattetes Chalet, natürlich darf auch hier der Private Spa nicht fehlen.

Tiefverschneite Winterlandschaften und sonnige Skitage – auf 1.800 m Seehöhe kann man den Skiurlaub wahrscheinlich so ursprünglich erleben, wie sonst nirgendwo. Wie ein „ganz normaler“ Urlaubstag im „eigenen Chalet“ auf der Turracher Höhe aussieht? Nehmen Sie sich 3 Minuten Zeit und kommen Sie mit auf einen Ausflug der einen Blick hinein in einer der ALPS Residences auf der Turrach erlaubt!

Ganz neu im Unterkunftsportfolio ist das Alpe Maritima Ossiacher See in Kärnten. Direkt neben der Talstation der Gerlitzen finden Sie in den stylischen Appartements mit Seeblick genau die Erholung, die Sie sich verdienen.

© XXXX

Traumchalet risikolos buchen: Gratis Stornierung bis Dezember 2020

Das vielfältige Portfolio an unterschiedlichen Ferienresidenzen lässt sich in Worten kaum beschreiben. Am besten durchstöbern Sie die Website und lassen sich inspirieren. Dieser wurde im Übrigen kürzlich ein neues Design verpasst.

Einer der größten Vorteile eines Urlaubs im Chalet liegt aber auf der Hand: in den „eigenen vier Wänden“ können Sie sich zurückziehen, den Urlaub so gestalten wie Sie es möchten. Vom Schlafzimmer aus erwartet Sie nicht der Hotelflur, sondern Ihre Ruheoase die sie mit niemandem sonst teilen müssen! Besser könnte man „Safe Winter Holidays“ wohl kaum verbringen… Und dank kostenloser Stornierung bis Dezember 2020 können Sie Ihr Traumchalet ganz risikolos buchen!

Infos und Buchung:

Alps Residence Holidayservice GmbH

Ferienpark 100

8861 St. Georgen am Kreischberg

www.alps-residence.com

office@alps-residence.com

0043 3537 200 50