Atemberaubende Natur in Kroatien

Auch in den vergangenen zwei Pandemie- Jahren lockte das Traumziel zahlreiche Österreicher*innen an, um strahlende Sonne und traumhafte Strände zu genießen. Dieses Jahr ist das Reisen noch sicherer und Urlauber*innen können wieder alle Vorzüge eines Kroatien- Urlaubs genießen.

Spektakuläre Naturkulissen

Kroatien bietet aber nicht nur Strandurlaub - auch für alle Naturliebhaber lohnt sich eine Reise, denn die vielfältige Szenerie der kroatischen Landschaften bringt jeden zum Staunen. Endlose goldene Ebenen in Slawonien münden in Bio- und Tierparks wie Kopački Rit, Papuk, Lonjsko polje und Žumberak, die zu einem Besuch einladen. Daneben verflechten sich dicke 500 Jahre alte Eichenwälder mit den atemberaubenden Berglandschaften und bieten ein spektakuläres Farbenschauspiel aus Gelb-, Orange-, Rot- und Brauntönen.

Natürliche Vielfalt

Von den Küsten der süddalmatinischen, von Sonne geküssten Inseln der Adria bis zum Bergmassiv Dinara, der höchsten Spitze Kroatiens, durch reichhaltige Sumpfgebiete oder mediterrane Wälder von Mljet - Die Naturschönheiten von Kroatien nehmen kein Ende und überrasche mit ihrer Vielfalt.

Tauchen Sie ein in dank Naturschutz gut erhaltene Ökosysteme und erforschen Sie 8 Nationalparks und 12 Naturparks. Insgesamt 10% des Gebiets von Kroatien steht unter Schutz und bietet einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren ein zuhause.

Nach Angaben der Europäischen Kommission ist die kroatische Adria das sauberste Meer in Europa, und einige ihrer Strände gehören zu den schönsten weltweit. Mit etwas Glück können Sie einen Einblick in die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt gewinnen und Gänsegeier, Wildpferde, Braunbären oder sogar Delfine erspähen.

Wunderschöner Nationalpark Plitvicer Seen

Beim Besuch der türkisfarbenen Seen und mehrerer silberblauer Flüsse, die das gesamte Gebiet durchziehen, ist der Höhepunkt der weltberühmte Nationalpark Plitvicer Seen mit atemberaubenden Wasserfällen. Die spektakuläre Kulisse lädt zum Entspannen und Bewundern ein und wird nicht selten zum Motiv auf Fotos.

Er ist der bekannteste Nationalpark Kroatiens und steht schon seit vielen Jahren auf der UNESCO-Liste der Weltkulturerbe.

Die Hauptattraktion dieses weltweit einzigartigen Parks bilden 16 kleinere Seen, die durch Wasserfälle über Barrieren aus Travertin, einer besonderen Form des Kalksteins, miteinander verbunden sind. Der Nationalpark umfasst auch das Quellgebiet des Flusses Korana, das von dichten Buchen-, Tannen- und Fichtenwäldern umgeben ist. Hier gibt es mehrere Höhlen, Quellen und Blumenwiesen, und unter den vielen bewahrten Tierarten ist insbesondere der Braunbär erwähnenswert. Zur Popularität dieses Parks trägt auch der Einsatz spezieller Fahrzeuge zum Transport der Besucher:innen bei: Panorama Bahnen und lautlose Elektroboote. Ein System von Wegen ermöglicht den Besucher:innen den unmittelbaren Zugang zu den Wasserfällen wie auch zu den felsgesäumten Ufern der Seen, deren intensive grüne Farbe die Blicke der Touristen auf sich zieht.

Traumziele Istrien und Kvarner

Wer mit dem Auto anreist, hat es von Österreich aus gar nicht weit zu den beliebten Urlaubsorten Kroatiens. Die Regionen Istrien und Kvarner liegen ganz im Norden des Landes und bestechen mit atemberaubenden Berglandschaften, türkisblauem Meer und malerischen Städtchen. Besuchen Sie die historischen Städte in Istrien, fahren Sie hinaus zu den sonnigen Inseln des Kvarners und genießen Sie die spektakuläre Natur.

Eine Kroatien Reise ist ein Erlebnis fürs Leben – lassen Sie sich dies nicht entgehen! Weitere Informationen zu Ihrer Reise finden Sie hier.