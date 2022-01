Auf geht’s in die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Garantiert ein unvergessliches Skierlebnis.

Mit 288 täglich perfekt präparierten Pistenkilometer in allen Schwierigkeitsgraden mit 21 Talabfahrten, 90 modernen Bahnen, viele Erlebnispisten und über 80 urige privat geführte Hütten mit Sonnenterrassen warten in der SkiWelt und das nur 1 Stunde von München entfernt. Das ALPENIGLU® Dorf, 3 Funparks, Erlebnispisten, 3 beleuchtete Rodelbahnen, Österreichs größtes Nachtskigebiet, Rennstrecken, Skimoviestrecken und zahlreiche weitere unvergessliche Erlebnisse warten auf die Skifahrer. Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental investiert auch in diesem Jahr für ein einzigartiges Skierlebnis.

Online Ticketkauf & Greenpass Check in mit Safe2Ski

Alle SkiWelt Skipässe können ganz bequem im SkiWelt Skipass-Shop online bestellt oder bestehende SkiWelt Keykarten wieder aufgeladen und im Anschluss seinen Greenpass mit dem Skipass verknüpfen. www.skiwelt.at/ticketshop | www.skiwelt.at/safe2ski

Schon von der längsten Skirunde der Welt gehört?

Die neue KitzSkiWelt Tour verbindet die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental mit dem Skigebiet KitzSki. Mit 88 Kilometern Abfahrt als längste Variante von Going bis Hollersbach/Mittersill - retour und einer eindrucksvollen Vielfalt an Pisten ist diese die längste Skirunde der Welt und somit ein echtes Muss für jeden Skifahrer! Mit nur einem Ticket ist von einfachen bis schwierigen Pusten für jeden was dabei.

Weitere Infos: www.skiwelt.at/kitzskiwelttour

Early Bird Skiing – Pistenspaß für Frühaufsteher ab 07.30 Uhr

SkiWelt Brixen und SkiWelt Westendorf bieten voraussichtlich ab dem 27. Jänner 2022 jeden Donnerstag bereits ab 07.30 Uhr die Option "Early Bird" auf ausgewählten Bergbahnen in Brixen im Thale und Westendorf: 22 Kilometer frisch präparierte Pisten laden zum Skifahren bei Sonnenaufgang ein.

Weitere Infos: www.skiwelt.at/earlybird

Rodelspaß bei Tag und Nacht auf 3 Rodelbahnen

In der SkiWelt erwarten Euch gleich 3 täglich präperierte, beleuchtete und beschneibare Rodelbahnen. Auf der Hexenritt und Mond Rodelbahn in Söll sowie der Astberg Rodelbahn in Ellmau/Going kommen alle Rodler bei Tag und Nacht voll auf ihre Kosten. Die Rodelbahnen sind täglich geöffnet und von Mittwoch bis Samstag sogar bis 24.00 Uhr beleuchtet. Rodeln können bequem vor Ort bei den SkiWelt Rodelverleihen ausgeliehen werden.

Weitere Infos: www.skiwelt.at/rodeln

Nachtskilauf in Österreichs größtem Nachtskigebiet

Mit 10 Kilometern beleuchteten Skipisten erwartet Euch in der SkiWelt Söll Österreichs größtes Nachtskiangebot. Taghell beleuchtete Pisten und ideale Fahrbedingungen münden in einen gemütlichen Ausklang des Tages. Erobert die nächtlichen Pisten und verlängert das Skivergnügen bis in die späten Abendstunden.

Weitere Infos: www.skiwelt.at/nachtskilauf

Irrsinnig tolle Angebote: LADIES‘ DAY & MEN’S DAY – Preisersparnis bis zu 14€

Das Top-Angebot für alle Skibegeisterten. Ab 11. Jänner 2022 fahren dienstags alle Herren und mittwochs alle Damen mit Tages- oder Teiltageskarten zum Jugendtarif! Sich in der Wochenmitte einen Tag lang von Beruf und Alltag "freischaufeln" und Traumpisten in grandioser Bergwelt in vollen Zügen genießen, gibt neuen Schwung! Bei diesen Top Angeboten ergibt sich ein Preisersparnis bis zu 14,-€.

Gemeinsam sicher am Berg

In Skigebieten gilt die 2G Nachweispflicht und FFP2-Maskenpflicht. Aktuelle Sicherheitsmaßnahmen: www.skiwelt.at/sicherheit