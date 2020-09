Top-Ausflugsziele Niederösterreich

Die SONNENTOR Erlebniswelt in Sprögnitz hat am 11. Oktober 2020 (10:00 bis 17:00 Uhr) einen Bio-Bauern- & Handwerksmarkt geplant. Von Käse- über Wurstspezialitäten bis hin zu Schätzen wie Most, Wein und Getreideprodukten ist für Feinschmecker alles dabei. In der Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith finden am 14. November 2020 neben den täglichen geführten Touren auch kommentierte Verkostungen statt. Seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert wird in Österreichs 1. Whiskydestillerie flüssiges Gold aus dem Eichenfass hergestellt.