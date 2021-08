Baby weeks im Feuerstein Nature Family Resort

Ein paar herrliche Urlaubstage genießen und dabei gleichzeitig hilfreiche Tipps für Schwangerschaft, Geburt und die Zeit des Wochenbetts sammeln?

Das Feuerstein Nature Family Resort im Südtiroler Pflerschtal macht's bei den Baby Weeks möglich. Von 11.- 25. September 2021 ist Hebamme und Fitnesstrainerin Ivonne Teufl im Haus und betreut Gäste hinsichtlich Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsgymnastik, Akupunktur für Moms-to-be bis hin zu Rückbildungsübungen und Babymassagen.

© Sandra Alonso ×

Baby Weeks für Schwangere

Eine wunderbare Auszeit inmitten der Natur genießen und sich gleichzeitig auf die bevorstehende Geburt vorbereiten. So gibt die Hebamme praktische Tipps zu was man mit ins Krankenhaus nehmen sollte, wie man Wehen erkennt, wie ein Kaiserschnitt abläuft und bereitet auch die werdenden Väter auf die Geburt vor. Als diplomierte Fitness- und Pilatestrainerin zeigt sie den werdenden Müttern auch Gymnastik- und entspannende Stretchingübungen für die Geburt. Gegen einen Aufpreis besteht außerdem die Möglichkeit auf private Beratungsstunden bei Ivonne sowie Akupunkturbehandlungen zur Vorbereitung auf die Geburt (ab der 36. SSW) oder zur Linderung von Beschwerden in der Schwangerschaft.

Baby Weeks für Neu-Mamas

© Sandra Alonso ×

Die ersten Wochen mit Baby sind ein Abenteuer, eine Zeit des Kennenlernens. Der Körper der Mutter erholt sich von der Geburt, das Baby findet sich langsam in der „neuen“ Welt zurecht und auch der Vater muss sich an die neue Situation gewöhnen. Für diese Zeit gibt Ivonne in täglich zwei Einheiten wertvolle Tipps für die ersten Wochen und Monate mit dem Säugling hinsichtlich Beikost und Stillzeit, Infos zu Tragehilfen und die Möglichkeit, einige zu testen sowie Rückbildungseinheiten mit Beckenbodentraining und Mama-Baby-Gymnastikstunden.



Beide Angebote sind ab 1.392 Euro pro Person buchbar, bei einer Buchung von sieben Übernachtungen ist eine Nacht gratis.