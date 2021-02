Bali feiert den Tag der Stille

Eine Insel, die sich für einen ganzen Tag der kollektiven Stille verschreibt. Hrai Raya Nyepi (kurz: Nyepi) ist das balinesische Neujahr und der wichtigste Feiertag auf Bali . Es wird jährlich am Tag nach Neumond während der Tag- und Nacht-Gleiche im Frühjahr gefeiert und fällt 2021 auf den 14. März. Am Tag der Stille finden keinerlei Tätigkeiten statt, die Balinesen bleiben zuhause, viele reden an diesem Tag nicht. Auch Flugzeugen wird ein Start- und Landeverbot auferlegt. Die Feierlichkeiten zum Nyepi beginnen schon drei Tage vor dem Feiertag mit „Melasti“. Hier werden heilige Objekte aus Tempeln zur nächsten Wasserstelle gebracht und durch den Wassergott Baruna gesäubert. Dieses Ritual symbolisiert die Reinigung der Natur. Tausende Balinesen pilgern in weißen Kleidern zu den Stränden, um Opfergaben darzubringen. Am Abend vor dem Nyepi-Tag finden in den Dörfern Umzüge mit ausgelassener Stimmung statt. Die selbstgebauten Kreaturen „Ogoh-Ogohs“, welche böse Geister und Dämonen symbolisieren, werden mit lauter Musik durch die Straßen getragen und letztendlich verbrannt.