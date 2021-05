Best Of Tirol

Seit dem 19. Mai heißt es wieder: Hallo Reisen! Die Tourismusbranche in Österreich öffnet wieder und bietet uns unzählige Möglichkeiten neue Orte des Landes zu entdecken. Unter anderem in Tirol!

Warum weit reisen, wenn wir es hier doch so schön haben? Vor allem Tirol hat so viel zu bieten – von wunderschönen Bergketten, über glasklare Seen, bis hin zu einzigartigen Naturschauplätzen. Wir verraten Ihnen die schönsten touristischen Highlights des wunderschönen Alpen-Bundeslands.



Die Tiroler Zugspitz Arena

Eine Reise zum Fuße der Zugspitze lohnt sich doppelt und dreifach. Die idyllische Arena, ein sattgrünes Plateu, umrahmt von beschneiten Bergketten, ist der ideale Ferienort für Actionliebhaber. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, sich in der Natur zu entspannen und an ruhigen Orten die freie Zeit zu genießen.

Schon seit langem zählt der Ferienort zu den Topreisezielen vieler Touristen aus Deutschland und den Niederlanden. Und das nicht ohne Grund: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren auf unsere Stärken konzentriert und unsere touristischen Angebote den Bedürfnissen der Gäste noch besser angepasst“, so TVB- Obmann Theo Zoller.



Ferienort für Sportbegeisterte

Das Paradies auf der österreichischen Seite der Zugspitze bietet zahlreiche sportliche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Wander- und Bikerrouten prägen die Umgebung und animieren dazu, die wunderschöne Umgebung bei sportlicher Aktivität zu erkunden. Auf den 150 Wanderwegen und über 100 Mountainbike- Strecken wird jeder Bergfan auf seine Kosten kommen. Und auch für Wasserratten und Badeliebhaber, scheint ein Urlaub in der Zugspitz Arena ideal. Die Umgebung bietet sieben verschiedene Gebirgs- und Badeseen, die zum Baden einladen.

Familienglück in der Zugspitz Arena

Kinderspielplätze, Themenwege und ein Streichelzoo machen Ihren Familienurlaub perfekt und schenken Ihren Kindern unvergessliche Erlebnisse. Außerdem steht ein kostenloses Kinder- und Jugendprogramm zur Verfügung, in dem Kinder zwischen vier und 15 Jahren betreut werden.



Der Achensee

Ein weiteres Highlight Tirols ist der größte See des Bundeslands, der Achensee. Hier wird jeder zum Darsteller der wunderschönen Naturschauspiele, die sich am Ufer des glasklaren Seewassers abspielen. Die Sonne, wie sie hinter den Berggipfeln verschwindet, sorgt für einen unvergesslichen Moment.



Tiroler Sport und Vital Park

Die Kombination aus See und Berg hat einiges zu bieten. Die Tiroler Sport und Vital Park beinhaltet zahlreiche Möglichkeiten, sportlich aktiv zu werden: Wandern, Segeln und Biken bestimmen den Tagesablauf. Und auch wer eine neue Sportart erlernen mag, ist am Achensee genau richtig: Sportcamps für Erwachsene, geleitet von Profis, bringen Ihnen das Klettern, Laufen oder die E- Bike Grundlagen näher.



Flexibel und mobil per Boot

Für eine völlig flexible Erreichung aller Schauplätze der Umgebung und eine Mobilität der Extraklasse sorgt das Hop- On- Hop- Off Schiff, mit dem Sie ganz leicht und bequem den klaren See und seine Umgebung erkunden können.

Der Achensee ist das perfekte Urlaubsziel für alle Sportbegeisterten, die ihre freien Tage in der wunderschönen Natur genießen wollen.



Region Innsbruck



Die Region um Innsbruck ergänzt die wunderschöne Natur Tirols um einen urbanen Aspekt. Das Wechselspiel zwischen Stadt und Natur lässt das Herz jedes Urlaubers höher schlagen.



Vielfalt mit Stadt, Natur und Entspannung

Ganz egal, wie Sie Ihren Urlaub verbringen möchten, ob entspannte Stunden in der Sauna genießen, die Stadt und ihre Gastronomie erkunden oder den Gipfel erklimmen – in der Region Innsbruck können Sie alles. Ein Ausflug in die Natur darf bei einem Innsbruck Besuch einfach nicht fehlen. Geführte Touren mit verschiedenen Schwierigkeits- und Anspruchsniveaus laden Sie ein, die Bergwelt zu erkunden. Neu angeboten werden sogar E-Biketouren, die Sie zu den schönsten Plätzen der Region bringen.



Reopening- Specials für diesen Sommer

Wer jetzt noch nicht begeistert einen Urlaub gebucht hat, tut dies spätestens jetzt. Zum Reopening bietet Innsbruck Tourismus eine Übernachtung ab 45 Euro pro Person an. Inkludiert ist die Innsbruck Card, mit der Sie 24 Stunden alle öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt gratis nutzen können, sowie eine deutschsprachige Stadtführung. Bei zwei gebuchten Übernachtungen gibt es die Welcome Card obendrauf! Mit dieser bekommen Sie Ermäßigungen für etliche Freizeitprogramme. Ein zusätzliches Highlight ist das Bergwanderprogramm, in dem Sie von lokalen Tourguides durch die spektakuläre Bergwelt Innsbrucks geführt werden.



Kraft tanken im Stubaital

Wer Kraft tanken muss und dringend eine Auszeit vom ganzen Alltagsstress braucht, der sollte dem Stubaital einen Besuch abstatten.



Erholung trifft Action

Der Stubaier Bergsommer bietet Erholung und Action in einem. Die fünf Hauptorte der Region Neustift, Fulpmes, Telfes, Mieders und Schönberg laden mit zahlreichen Bewegungsangeboten zu einem Sommer voller Spaß und Abwechslung ein.

Ob Wandern, Paragliden, Downhill fahren oder Klettern: das Stubital macht es möglich. Am WildeWasseWeg können Sie die magischen Gewalten des Wasserfalls hautnah miterleben und auf einem Liegestuhl auf der Plattform die Sonne genießen.



Kinderprogramm

Auch für Kinder finden sich einige Ausflugsziele, die auch die Kleinsten glücklich machen: Wie wäre es mit einem Ausflug zum Baumhausweg im Wanderzentrum Schlick 2000 in Fulpmes oder zum Serlespark in Mieders? Von Mai bis Oktober bietet die Stubai Super Card außerdem zahlreiche Vorteile wie z. B. freie Fahrten mit den Bergbahnen