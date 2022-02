Ein eisiges Erlebnis

Nicht AUF der Skipiste, nein – wir befinden uns rund 20 Meter UNTER der Piste Nummer 5 am Hintertuxer Gletscher in Tirol. Wir sind wortwörtlich im Eis drinnen. Und das nicht etwa in künstlich geschaffenen Hohlräumen oder Tunneln, sondern in einer natürlichen Eishöhle.

Der Entdecker persönlich führt uns durch „seinen“ Natureispalast. Wenn Roman Erler über seine Entdeckung ins Schwärmen gerät, dann spürt man diese ganz besondere Verbundenheit zwischen Mann und Eis. „Ich war mit Gästen auf einer sommerlichen Bergtour unterwegs, als ich einen kleinen Spalt im Gletscher entdeckt habe, der vorher noch nie zu sehen war“, schildert er jene Augenblicke, die der Beginn eines ganz neuen Eis-Abenteuers werden sollten. Heute, knapp 15 Jahre später, fasziniert der Natureispalast jährlich tausende Besucher. Sei es im Winter, als Highlight während eines Skiurlaubs im Tiroler Tuxertal, oder im Sommer als willkommene Abkühlung. Als Österreichs einziges Ganzjahres-Skigebiet empfängt Hintertux ja zu jeder Jahreszeit seine Besucherinnen und Besucher. Diashow: Der Natur Eis Palast 1/4

4/4

Ein See im Gletscher Rund 900 Gletscher findet man in Österreichs Bergen, doch der Natureispalast ist einzigartig. In der gewaltigen Höhle ist man als Besucher in einer bizarr-schönen Welt aus Eis auf Erkundungstour unterwegs. Auf bestens gesicherten Wegen steigt man in die Gletscherspalte ab, und dort unten warten unfassbare Erlebnisse. Vorbei an riesigen funkelnden Eiskristallen und gefrorenen Wasserfällen geht es zum unterirdischen Gletschersee, der auf einem Boot überquert wird. Rund 600 Meter der Eishöhle sind für die Besucher zugänglich, der große Rest ist Forschern vorbehalten beziehungsweise noch gar nicht erkundet worden. Eisschwimmen im Gletscher Der Eingang zur Eishöhle liegt nur ein paar Gehminuten von der Bergstation des Gletscherbus am Hintertuxer Gletscher entfernt. Etwa eine Stunde dauert die Führung. Im Natur Eis Palast herrscht an 365 Tagen im Jahr eine konstante Temperatur von 0° Grad. „Kommt´s doch auch mal zum Schwimmen vorbei!" lädt uns Roman zum Abschied ein. Schon alleine beim Gedanken daran bekommen wir Zähneklappern. Aber tatsächlich trainieren in dem Eissee im Hintertuxer Gletscher nicht nur die weltbesten Eisschwimmer. Auch als Normalbürger kann man dieses eiskalte Abenteuer ausprobieren. Absolute Schneesicherheit Das Tuxertal reicht von 850 bis auf 3.250 Meter und ist daher eines der schneesichersten Gebiete in Österreich. Die Ferienregion Tux-Finkenberg steht für tief verschneite Landschaft, romantische Bergwelt und herzliche Gastfreundschaft. Diashow: Der Hintertuxer Gletscher 1/3

3/3

Der Hintertuxer Gletscher bildet zusammen mit Eggalm, Rastkogel, Finkenberg, Penken und Ahorn die Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Hier warten insgesamt 202 km Pisten und 65 modernste Liftanlagen. Ein Highlight für Wintersportler ist die Gletscherrunde vom Penkenjoch-Finkenberg über das Skigebiet Rastkogel zur Eggalm bis hin zum Hintertuxer Gletscher mit 15.000 Höhenmetern und 60 Abfahrtskilometern an einem Tag.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.natureispalast.info

www.tux.at

www.hintertuxergletscher.at

