Sonnenskilauf und Biergenuss. Im März lockt die Skiregion Hochkönig mit jeder Menge Highlights.

120 Pistenkilometer hat die Region Hochkönig im Salzburger Land zu bieten. Die Pisten zwischen den Orten Maria Alm, Dienten und Mühlbach warten allesamt mit einem atemberaubendem Alpenpanorama. Eine besondere Attraktion ist die Königstour: Auf geschickte Weise verbinden die Liftanlagen sechs Gipfel und schaffen damit die einmalige Gelegenheit, an nur einem Tag das gesamte Skigebiet Hochkönig zu erkunden. Im März hat das Skigebiet zudem noch einige Extras zu bieten…

© Hochkönig Tourismus ×

Anspruchsvoller Biergenuss am Berg

Von 24. bis 26. März findet heuer wieder das beliebte Alpine Craft Festival in der Region Hochkönig statt. Hier kommen Vertreter*innen nationaler und internationaler Brauereien in der Skiregion und ausgewählten Hotels zusammen. Den Gästen bieten sie zahlreiche Craftbiere – von süß, über hopfig-mild bis hin zu herb – zur Verkostung an. Den Start macht das Event „Beer & Dine“ am 24. März in zehn Hotels: verschiedene Biere werden dabei perfekt auf regionale Gerichte und 5-Gänge-Menüs abgestimmt.

Am 25. März folgt die Alpine Craft Night am Berg. Bierliebhaber*innen und Experimentierfreudige können hier ausgefallene Bierspezialitäten auf der TOM Almhütte verkosten und genießen. Gleichzeitig liefern artistische Life Acts, Kulinarik Lounges, Food Trucks sowie spannende Musiker*innen und DJs ein buntes Rahmenprogramm.

Den Abschluss macht das „Alpine Craft Festival im Skigebiet“ am Samstag, dem 26. März. Entlang der Königstour bieten Skihütten und Berggaststätten den ganzen Tag über Bierverkostungen an. Aber auch anderen heimischen Produkte wie zum Beispiel Gin werden genussvoll verkostet. Dazu gibt’s auch hier Livemusik, DJs sowie Food Trucks und Top Artisten.