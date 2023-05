Es ist geschafft! Im VILA VITA Pannonia wurde in den letzten Monaten groß umgebaut. Viele neue Highlights sind entstanden. Rund 25 Mio. Euro wurden in die naturnahe Ferienanlage investiert. Jetzt stehen alle Zeichen auf Sommergenuss unter der burgenländischen Sonne.

Mehr als 200 Hektar ist das Erholungsareal am Rande des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel groß, die Vielfalt an Wohn- und Freizeitmöglichkeiten ist beeindruckend. Über allem steht das Bestreben, umweltverträglichen und nachhaltigen Tourismus zu leben. Seit vielen Jahren ist das VILA VITA Pannonia mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.

Neugestaltung des Hauptrestaurants

Feinschmecker schöpfen im VILA VITA aus dem Vollen. Von regionalen Schmankerln des Burgenlandes über internationale Buffets bis hin zur Gourmetküche bietet das VILA VITA Pannonia in drei Restaurants und drei Bars ein vielfältiges kulinarisches Konzept.

Die kulinarische Drehscheibe des Hauses ist das Familien- und Buffetrestaurant VITAVESTA, das nun in neuem Glanz erstrahlt. Die großzügige Buffetlandschaft wie auch die neue Front-Cooking-Station bieten noch mehr Platz für genussvolle Kreationen.

Viel Licht sowie eine Kombination aus unterschiedlichen Naturtönen sorgen im neu gestalteten Restaurant für ein stimmungsvolles Ambiente.

Aus 2 mach 1 – Standardzimmer ade

Im VILA VITA ist neuer Wohnkomfort eingezogen. Die ehemaligen Standard-Hotelzimmer wurden zusammengelegt, um Platz für die neuen stilvollen und geräumigen Pannonia Suiten zu schaffen.

Modern und gemütlich präsentieren sich die neuen Wohneinheiten im VILA VITA Pannonia. Ein weiterer Pluspunkt der neuen Pannonia Suiten: die Erweiterungen der Balkone bzw. Terrassen.

Upgrade im Wellness- & Sauna-Parc

Die luxuriöse Wohlfühl-Oase des VILA VITA bietet maximale Entspannung. Ein umfangreiches Upgrade des Wellness- & Sauna-Parc bringt noch mehr Verwöhnmomente. Im großzügigen Indoorpool in Ruhe schwimmen. Der Outdoorpool ist jetzt mehr als doppelt so groß.

Ein kleines Schmuckstück war der bestehende Saunabereich mit dem idyllischen Naturbadeteich schon lange, nun erfolgte eine weitere Optimierung, welche den Saunabereich zum „Saunadorf“ erweitert hat. Die beliebte Schilfhüttensauna wurde saniert und eine neue Panorama-Selbstaufguss-Sauna wurde errichtet.

Nach dem Saunagang bietet der neue Ruheraum mit Lehmwänden eine besondere Atmosphäre, um die Seele baumeln zu lassen. Highlight on Top: der neue Relax-Pool.

Hideaway der Extraklasse – ab Sommer 2023

Die VILA VITA Wohnwelt wird ab Sommer 2023 noch vielfältiger. 19 exklusive Residenzen am See – parkside stehen ab Juli mit unverwechselbarem private Living Comfort zur Verfügung. Die neuen Chalets verfügen über zwei getrennte Schlafzimmer mit je einem eigenen Badezimmer, über eine vollausgestattete Küche, eine großzügige Terrasse mit einzigartigem Blick in die pannonische Naturidylle sowie einen privaten überdachten Parkplatz direkt vor dem Hauseingang.

Bei all den zahlreichen Neuerungen auch noch auf Nachhaltigkeit zu achten, ist ein Grundprinzip, welches man im VILA VITA Pannonia seit vielen Jahren lebt. Bei der Auswahl vieler Baumaterialien wurde auf nachwachsende Rohstoffe zurückgegriffen.

Thermische Energie wird zu 100 Prozent aus Biomasse und Luftwärme gewonnen. Die neue Nassmüllentsorgungs-Anlage ermöglicht dem Urlaubsresort eine nachhaltige Entsorgung von organischen Abfällen. Zudem wurde bereits eine leistungsstarke 200 kWp Photovoltaik-Anlage installiert und weitere große Schritte befinden sich in Planung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.vilavitapannonia.at