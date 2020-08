Chalet-Urlaub am Bauernhof

Das neue Farm Resort Geislerhof in Gerlos in Tirol verbindet bäuerliche Traditionen mit edlem Hütten-Komfort.

Die Kitzbüheler Alpen auf der einen, die Zillertaler Alpen auf der anderen Seite. Jede Menge Natur und Berggipfel also, die das neue Farm Resort Geislerhof auf 1.250 Metern Seehöhe umgeben. Dort, wo die Familie Geisler seit Generationen ihren Erbhof führt, ist im Sommer 2020 etwas wunderbar Neues entstanden. „Wir wollten das Thema Urlaub am Bauernhof neu definieren“, erzählt Junior-Chef Benedikt mit einem breiten Lächeln, sichtlich stolz auf das gelungene Familienprojekt. „Die Kinder werden intensiv ins tägliche Leben auf unserem Bauernhof eingebunden. Sie können Tiere füttern , Ponyreiten, mit dem Traktor mitfahren und vieles mehr.“ Dazu kommt ein Bauernhof-Lehrpfad, ein Abenteuerspielplatz und für Regentage ein großer Kinderspielraum.

Das Besondere im neuen Farm Resort Geislerhof: dieser authentische Bauernhofurlaub wird kombiniert mit exklusivem Wohnkomfort in acht nagelneuen Family-Chalets . Mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern bieten sie Platz für große Familien – oder natürlich auch Freundesgruppen - von bis zu acht Personen. Die Highlights in dieser geräumigen Unterkunft, neben der absoluten Privatsphäre: der eigene Spa Bereich mit Sauna, Ruheinsel und freistehender Badewanne sowie das lichtdurchflutete Wohnzimmer mit Kamin und die große Sonnenterrasse. In der modernen Küche lässt es sich zwar wunderbar selbst kochen – man kann sich aber auch herrlich verwöhnen lassen, im Restaurant Erbhofa im Hauptgebäude des Chaletdorfs. Hier kommen Oma Thresis Familienrezepte und typische Gerichte der Region auf den Tisch. Je nachdem, was die heimische Landwirtschaft, die jeweilige Saison und der Gemüsegarten direkt vor der Haustür hergeben. Lokale Schmankerln gibt’s übrigens auch gleich in der Früh, denn jeden Morgen wird das reichhaltige Bergfrühstück im Korb direkt vors Chalet serviert.