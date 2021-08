Neueröffnung im November

Das mit Spannung erwartete LUX* Grand Baie Resort & Residences öffnet am 1. November 2021 seine Türen und läutet eine neue Generation von Resorts im Boutique-Stil ein.

Im Norden von Mauritius, eingebettet in der Lagune von Grand Baie, bietet das neue Flaggschiff von LUX* Resorts & Hotels uneingeschränkte Sicht auf das türkisfarbene Wasser und die weißen Sandstrände der Insel. Die Gegend ist für lebhafte Strandcafés, Bars und das lokale Kunsthandwerk bekannt.

© The Lux Collective ×

Atemberaubende Architektur

Der Entwurf des LUX* Grand Baie stammt aus der Feder von Jean-Francois Adam. Der aus Mauritius stammende Architekt ließ sich von Segelbootarchitektur und seiner Kindheit inspirieren, die er genau an dem Strand verbrachte, wo das Resort heute steht. Heraus kam ein Design-Konzept, welches das Leben drinnen und draußen und die "Reinheit" in Harmonie mit der natürlichen Umgebung heraufbeschwört. Die Architektur bricht mit der traditionellen Form auf Mauritius und ist gleichzeitig eine Hommage an die ursprünglichen Materialien der Insel.

Schwimmende Tapas & Fine Dining am Strohfeuer

© The Lux Collective ×

Das Beach Rouge - das charakteristische Beach-Club-Konzept der LUX* Resorts & Hotels - bietet entspanntes Essen den ganzen Tag über. Direkt am Wasser gelegen, wird hier frische, lokale Küche zum Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert. Abends wenn die Sonne unter den Horizont sinkt und den Raum in ein spektakuläres Rot taucht, wird die Bar zum Mittelpunkt des Resorts und DJs geben musikalisch von Chill bis Groove den Ton an.

© The Lux Collective ×

Das Fine Dining Restaurant Ai KISU (was auf Japanisch 'Flamme' bedeutet) überzeugt mit einer lebhaften Atmosphäre und erstklassiger asiatischer Küche, die am Warayaki-Strohfeuer in einer offenen Showküche zubereitet wird. Ein Soja Sauce Sommelier bietet über 15 verschiedene Varianten als Begleitung. Der zum Restaurant gehörende Privatclub glänzt mit elegantem Interieur, Pop-up-Dinner-Partys und Auftritten von internationalen DJs und lokalen Musikern.

© The Lux Collective ×

Ein weiteres Highlight des Resorts ist das weitläufige Rooftop Bar/-Restaurant Bisou auf dem Dach, das einen spektakulären Panoramablick auf den umliegenden Indischen Ozean bietet. Der Bereich nur für Erwachsene beherbergt einen 30 Meter langen Infinity-Pool, in dem Tapas auf schwimmenden Tabletts serviert werden und der von Cabanas und natürlichem Grün umgeben ist. Wenn die Nacht hereinbricht, verwandelt sich der Bereich in eine Lounge-Bar, in der die Gäste lebhafte Musiksets vom hoteleigenen DJ genießen können.

Wellness & Fitness auf neuem Level

© The Lux Collective ×

Ein ganzheitlicher Wellness-Ansatz ist die Schlüsselkomponente im Design des LUX* ME Spa & Fitness. Die Wellness-Einrichtungen erstrecken sich über vier Etagen und schaffen mit schickem Interieur, modernster Technologie und uralten Weisheiten aus Ost und West ein Wellness-Ökosystem, welches die Gäste rundum wohlfühlen lässt.

© The Lux Collective ×

LUX* Me Fitness ermöglicht eine einzigartige Balance aus Indoor- und Outdoor-Wellness-Erlebnissen. Es wird eine breite Palette an wöchentlichen Fitness- und Wellness-Kursen angeboten, die von Kraft- und Funktionstraining, HIIT, Radfahren, Soft-Sand-Running bis hin zu Mobility Recovery und Yoga reichen, sowohl für kleine als auch große Gruppen. Personal Training und spezielle urbane Fitness-Retreats, die die neuesten trainingswissenschaftlichen Prinzipien integrieren, ergänzen das Angebot auf Basis von individuellen Bedürfnisse und Zielen.

Sinnvolle Unterhaltung für Groß UND Klein

Bei PLAY dreht sich alles um Achtsamkeit und zeitgemäße Erlebnisse für Kinder zwischen drei und 12 Jahren. Mit fachkundig kuratierten Aktivitäten, die Individualität, Selbstentdeckung und Entwicklung fördern, sind die Programme auf fünf Säulen ausgerichtet: gut essen, bewegen, pflegen, fühlen und erschaffen. Kinder können sich im Gartenprojekt “Little Green Fingers" ausprobieren, im Ice Cream Lab" Gelato herstellen und bei einer Junior-Yoga-Session zur Ruhe kommen. Teenager verbringen ihre Zeit im Studio 17 mit alten Arcade-Spielen, erkunden ihre musikalischen Talente am DJ-Deck oder schärfen ihr kreatives Auge an der Photofanatics-Station. Oder sie erkunden den Ozean bei Windsurf-, Kajak- und Paddle-Board-Kursen.

Ein nachhaltiger Ansatz

© The Lux Collective ×

Das LUX* Grand Baie Resort & Residences setzt sich für Nachhaltigkeit über sozialverträgliche und umweltfreundliche Praktiken ein. Von der Verwendung erneuerbarer Baumaterialien in der Bauphase, über die Reduzierung, das Recycling und die Wiederverwendung von Abfällen, bis hin zur ethischen und lokalen Beschaffung von Lebensmitteln, der Fürsorge für die lokalen Communities und dem Schutz der Umwelt, ist Nachhaltigkeit ein zentraler Punkt in allem, was LUX* Grand Baie betreibt und schafft.

Wer das LUX* Grand Baie als einer der ersten erleben möchte, erhält für einen Aufenthalt zwischen dem 1. November 2021 und dem 31. Januar 2022 30 Prozent Rabatt auf die beste verfügbare Rate. Voraus planen lohnt sich ebenfalls: Wer vor Ende des Jahres bucht, bekommt 22 Prozent Rabatt auf die beste verfügbare Rate für Aufenthalte zwischen dem 1. Februar und dem 31. Dezember 2022.



Weitere Informationen und Buchungen unter: www.luxresorts.com oder per Email an reservation@theluxcollective.com.