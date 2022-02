Pärchen-Tipps für 2022

Gourmetliebhaber, Adrenalinjunkies und Romantikfans: Jedes Paar ist anders. Das zeigt sich vor allem in der unterschiedlichen Freizeitgestaltung.

Bei den nachstehenden Erlebnissen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Vier-Gänge-Menü über den Wolken

© VistaJet ×

Auf dem Weg in den Urlaub einmal ein Vier-Gänge-Menü hoch über den Wolken genießen? Das Privatjet-Unternehmen VistaJet bietet seinen Passagieren auf jedem Flug kulinarische Highlights. Das À-la-carte-Menü wurde gemeinsam mit den renommiertesten Köchen und Restaurants der Welt entwickelt. Die perfekte Ergänzung dazu ist die VistaJet Signature Wine List mit einer Reihe von außergewöhnlichen Weinen.

Höhlenerkundung in Mittelamerika

© Belize Tourism Board ×

Belize ist ein Paradies für abenteuerlustige Paare: Wie wäre es damit, den Dschungel per Zip-Line in luftiger Höhe von etwa 20 Metern erkunden und danach zum Cave Tubing aufzubrechen? Im Schein einer Stirnlampe entdecket man das verzweigte Höhlensystem von Belize – per Schwimmreifen und zu Fuß überquert man unterirdische Flüsse. Dabei stößt man zwischen Stalaktiten und Stalagmiten vielleicht sogar auf Relikte aus vergangenen Mayazeiten – eine Erfahrung, die zusammenschweißt.

Sonnenuntergang auf einer Privatinsel

© Sandals Resorts International ×

Romantik-Fans kommen in den Sandals Resorts in der Karibik voll auf ihre Kosten, denn die Luxury-Included-Resorts sind speziell auf Paare ausgerichtet und bieten viele romantische Augenblicke. Ein besonderes Highlight für Gäste sind die Privatinseln des Sandals Royal Caribbean Resort & Private Island in Jamaika und des Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island in Nassau auf den Bahamas. Vom Resort aus leicht mit dem Boot zu erreichen, bieten beide eine traumhafte Kulisse für einen entspannten Tag, einen unglaublichen Sonnenuntergang und damit auch das beste Setting für einen romantischen Heiratsantrag. Wer möchte kann sogar direkt vor Ort in einer der besonderen Sandals-Hochzeitslocations heiraten.

Die erotische Partneruhr

© Watchfinder ×

„Let me kiss you tonight”: Watchfinder & Co stellt die Richard Mille Erotic Tourbillon vor, denn auf dieser Uhr kann man nicht nur die Zeit ablesen. Die Uhr verfügt über eine sogenannte „Orakel-Funktion“. Dabei wird die obere Hälfte von drei sich drehenden Blöcken dominiert, die erotische Botschaften mischen und zusammenfügen. Man startet das Orakel durch einen Drücker bei 10 Uhr und lässt sich dann überraschen, was heute mit dem Partner noch auf dem Programm steht. Weitere Informationen zu originellen Uhren unter Watchfinder & Co.