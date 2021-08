Kärntens KÜCHENKULT lädt zum Kulinarikfestival ein

Kärnten ist ein beliebtes Reiseziel; ganz besonders die Region Villach – Ossiacher See. In der Zeit vom 01. Bis zum 16. Oktober findet in dieser Region das Kulinarikfestival KÜCHENKULT statt.

Was das Festival so außergewöhnlich macht Österreich, Italien und Slowenien treffen sich im Süden Kärntens und verschmelzen dort in den ersten zwei Oktoberwochen zu einer kulinarischen Vielfalt, die sowohl Einheimische als auch Gäste überzeugt. Nicht nur die Kulinarik lädt nach Kärnten ein. Auch die Berge, Seen und die Nähe zum Meer sind sehr einladend. Möchte man jedoch Umgebung und Kulinarik gleichzeitig, so sollte man auf jeden Fall das Festival KÜCHENKULT besuchen. SLOW FOOD mal kärntnerisch Im Gegensatz zu Fast Food ist Slow Food eine Bewegung, die sich für gesunde und nachhaltige Ernährung einsetzt. Mit den einzigartigen Slow Food Dörfern ist Kärnten bereits österreichweiter Vorreiter und die Zusammenarbeit mit dem KÜCHENKULT war nur eine Frage der Zeit. Das Kulinarikfestival im Oktober soll diese Art von gesunder Ernährung auch an eine breite Masse vermitteln. Die außergewöhnliche regionale Produktqualität und das besondere Können der KÜCHENKULT-Köche garantieren einzigartige Geschmacksexplosionen. © Region Villach Tourismus GmbH × Wie das Kulinarikfestival ablaufen wird An den drei Oktoberwochenenden kehren die Gäste des KÜCHENKULTs in verschiedenen Restaurants der Region ein und können sich dort bekochen lassen.

Die Standorte sind: Frierss Feines Haus

Gasthof Alte Point: Hier werden Produkte aus 7 verschiedenen Kärntner Slow Food Lokalen präsentiert.

Tici Kaspars “Studio Tretici 13”: Starköchin Lisa Wieland und Schauspieler Harald Krassnitzer sind zu Gast.

Gasthof Feichter in Finkenstein: Hier befindet sich das neueste Slow Food Lokal.

Restaurant Lagana

Dorfwirt im Naturel Hotel Schönleitn

Stiftsschmiede

Villachs Altstadt in der Kaffeeteria Sind Sie neugierig geworden und möchten auch den Geschmack Kärntens ganz neu erleben? Dann sichern Sie sich heute schon Ihre Tickets, am besten online unter www.kuechenkult.at!