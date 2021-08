Innovatives Sport-Event in Salzburg

Ein voller Erfolg soll auch der diesjährige Aerothlon in Salzburg werden. Mit inländischen und internationalen Sportlern in drei Disziplinen verspricht das Event Spannung für Teilnehmer*innen und Zuseher*innen!

Der weltweit einzigarte Bergtriathlon für Speedhiking, Paragliding und Mountainbiking wird dieses Jahr wieder am 21.08.2021 in Wagrain-Kleinarl stattfinden. Der Aerothlon war letztes Jahr ein voller Erfolg und zog vor allem viele Freizeitsportler*innen an.

Team- oder Solo-Wettkampf

Gewonnen hat, wer mitmacht! Da der Aerothlon ein besonderes Wertungssystem besitzt, ist es für Hobbysportler*innen besonders attraktiv. Man kann sich für eine, zwei oder auch alle drei der Sportarten anmelden und sogar als Team antreten!

Die Disziplinen

Egal ob alleine oder als Team: Man muss beim Aerothlon 1000 Höhenmeter zur Spitze des Mooskopfs speedhiken, thermisch paragliden und dann 17 Kilometer auf dem Mountainbike zurücklegen. Das Rennen startet um 10:00 Uhr und via Livetracking können die Athlet*innen auch am Smartphone verfolgt werden.

Titelverteidiger

Auch mit dabei ist der „Red Bull X-Alps“-Teilnehmer Paul Guschlbauer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen Vorjahressieg in der Solodisziplin zu verteidigen. Neben dem internationalen Teilnehmerfeld aus der DACH-Region werden in der Trio-Teamwertung vor allem die jungen Teams aus der Region versuchen, den Heimvorteil zu nutzen und damit den Tagessieg zu holen.

© Philipp Reiter ×

Spannendes Programm

Für Zuschauer*innen und Fans wird am Sportplatz Kleinarl neben dem spannenden Wettkampf auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für sportliche Stimmung sorgen. Es wird Musik bei geselligem Beisammensein, Gewinnspiele, Paragliding Testmöglichkeiten und Expertenberatung geben. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein!



Hard Facts:

Wann? 21.08.2021, 10:00 Uhr

Wo? Sportplatz Kleinarl



Die Anmeldung zum Wettbewerb ist direkt auf der Webseite www.aerothlon.com möglich.

Noch mehr Informationen findest du unter www.wagrain-kleinarl.at!