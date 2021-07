everyonecantravel

Die letzten Tage in Italien waren herrlich: Pizza, Gelato und Sonnenschein – was will man mehr? Trotzdem geht`s für uns heute zurück ins eigene Land, unser Roadtrip führt uns ins wunderschöne Graz.

Schlafen werden wir im a&o am Grazer Hauptbahnhof. Ein perfekter Standort für uns, denn so können wir zu Fuß alle Sehenswürdigkeiten erreichen und haben außerdem einen super angebundenen Startpunkt, um auch mal mit den Öffis die fernere Umgebung zu erkunden.

Nach einem leckeren Frühstück in Venedig machen wir uns auch schon auf den Weg: vor uns liegt eine fast fünf stündige Autofahrt. Mit guter Musik, unseren Gesprächen und der Sonne, die uns zusammen mit dem Fahrtwind ins Gesicht scheint, machen aber sogar diese Stunden im Auto Spaß.

Um 15 Uhr kommen wir in Graz an und parken direkt am a&o Hotel. Wir haben uns ein Doppelzimmer gebucht und nur 30 Euro für die Nacht gezahlt, ein absolutes Schnäppchen!

Da wir noch so viel wie möglich mit dem restlichen Tag anfangen wollen, machen wir uns nach dem Auspacken und einer kurzen Pause im Zimmer direkt auf den Weg in die Innenstadt. Unser Ziel: Das Kunsthauscafé, um uns einen leckeren Kaffee zu gönnen, während wir die Architektur des Hauses bestaunen und unseren Plan für den restlichen Tag besprechen. „Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang durch die Altstadt?“, schlägt Sophie vor - ich bin natürlich einverstanden. Wir zahlen unsere Americanos und machen uns auf den Weg über die Mur, ins Herz von Graz.

Der Charme dieser kleinen, hippen Stadt ist überall zu spüren. Das „grüne Herz“ Österreichs, wie Graz liebevoll genannt wird, verzaubert uns mit seiner heimischen Atmosphäre, den kleinen Straßen und verwinkelten Gässchen der Altstadt und den wunderschönen Innenhöfen. Wir nehmen uns Zeit umher zu spazieren und das Flair der Stadt aufzusaugen.

© Getty Images ×

Von der Altstadt machen wir uns schließlich auf den Weg zur Schlossbergbahn, die uns auf den Schlossberg bringen soll. Zum Glück hat keiner von uns beiden Höhenangst, denn die Steilheit der Strecke ist schon beachtlich. Wir können allerdings mit nur leichtem Nervenkitzel aus dem Glasdach der Gondel schauen und den Panoramablick über die Stadt genießen.

© Getty Images ×

Oben angekommen schauen wir uns die Altstadt und die Mur aus der Vogelperspektive an – ein wunderbarer Ausblick, den wir natürlich mit einigen Fotos festhalten müssen. Ein Gefühl der Freiheit und Freude macht sich in uns breit und ich merke, wie sehr mir Graz und generell unser Roadtrip gefällt.

Dann geht’s zum Grazer Uhrturm, der als Wahrzeichen der Stadt gilt. Der Turm ist beeindruckend und riesig, dennoch brauchen wir einen Moment, um die Uhrzeit zu lesen – geht die Uhr in Graz etwa anders? Der freundliche Tourist neben uns klärt uns auf, dass der Stunden- und Minutenzeiger absichtlich vertauscht sind, um die Uhrzeit auch aus der Ferne besser erkennen zu können. Aha!

© Getty Images ×

Als wir uns am Ausblick satt gesehen haben und unsere Mägen vor Hunger schon knurren, machen Sophie und ich uns über die 260 Stufen der Schlossbergtreppe auf den Weg zurück nach unten, um unser Restaurant fürs Abendessen zu suchen. Wir entscheiden uns für „Der Steirer“, ein etwas edleres Lokal, das uns mit seinen Köstlichkeiten der Steirer Küche überzeugt. Ich entscheide mich für ein Steirerpfandl, Sophie wählt ein Faschiertes Laibchen und zusammen mit einem Glas steirischem Wein genießen wir unser Abendessen.

© Getty Images ×

„Puh, jetzt bin ich aber satt. Und müde!“. Ich kann Sophie nur zustimmen. Satt gegessen und glücklich spazieren wir nach diesem langen Tag zurück in unser a&o Hotel. Dort angekommen, wollen wir eigentlich direkt auf unser Zimmer gehen, treffen in der einladenden Lobby aber auf ein nettes Pärchen, das uns schon auf dem Schlossberg begegnet ist. Wir verstehen uns auf Anhieb, und beschließen, den Abend gemeinsam in dem großzügigen Aufenthaltsraum auf dem Dach unseres Hotels ausklingen zu lassen. So bestaunen wir den Sonnenuntergang mit einem leckeren Cocktail in der Hand, plaudern und genießen einfach den Abend. Was für ein toller Tag!