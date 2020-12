Die israelische Regierung hat jüngst den Ferienort Eilat am Roten Meer und die Resortstadt zwischen En Bokek und dem Hamei-Zohar-Strand am Toten Meer als „grüne Tourismusinseln“ definiert. Mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, soll Urlaubern eine Einreise bald wieder möglich sein - im ersten Schritt für einheimische Reisende. Kinder hierzulande müssen sich also keine Sorgen machen: Der Weihnachtsmann kommt coronafrei und ist tiefenentspannt.

Und wer verbirgt sich hinter Santa? Issa Kassissieh ist in Israel als der einzige „offizielle“ Weihnachtsmann in Jerusalem bekannt und hat zahlreiche internationale Abschlüsse von Weihnachtsschulen, wie der in Michigan ansässigen Charles W. Howard Santa School. Kassissieh verwandelt sein 700 Jahre altes Familienhaus in der Altstadt Jerusalems jedes Jahr in das „Haus des Weihnachtsmannes“ . In dem liebevoll geschmückten historischen Gewölbe empfängt er normalerweise von November bis Januar Besucher aller Religionen, Kulturen und Nationen und verteilt Weihnachtsbäume an Familien und kleine Gaben an Kinder der Stadt, die Menschen gespendet haben.