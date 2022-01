Schneesicherheit in den italienischen Alpen

Langsam und ruhig geht es aufwärts. Immer wieder blitzt die Sonne durch die tief verschneiten Baumwipfel, der wolkenlose Himmel sorgt für jede Menge Glückshormone am frühen Morgen.

Trotz der Anstrengung zaubert die atemberaubende Stimmung garantiert ein Lächeln ins Gesicht - denn so muss ein perfekter Tag im Schnee aussehen.

Schneesicherheit von November bis Mai

Die einzigartige Hochebene – in Livigno - in den italienischen Alpen befindet sich gut 1.800 Meter über dem Meer. Das breite und mehr als 22 Kilometer lange Tal ist umgeben von mächtigen Dreitausendern, sie bilden die atemberaubende Kulisse für rund 115 Pistenkilometer. Zur Erkundung des herrlichen Skigebietes stehen zwar eigentlich mehr als 30 Lifte und Gondeln zur Verfügung, doch wer möchte kann einen der Gipfel auch mit eigener Muskelkraft bezwingen.

© Roby Trab ×

Skitouren für Anfänger

Abseits der Pisten unterwegs sein, alleine mit der Natur und dem Schnee. Kein Wunder eigentlich, dass Skitouren-Gehen in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Für Anfänger hat Livigno ein ganz besonderes Konzept entwickelt – die so genannten Percorsi Gestiti, die betreuten Wege. Auf diesen markierten Routen kann man sich schrittweise ans Schneeschuhwandern und Skitourengehen herantasten.

© www.livigno.eu ×

Stangen und Blöcke sorgen dafür, dass man den Weg durch die Wälder hinauf Richtung Gipfel problemlos findet, auch wenn der fantastische Ausblick hinunter ins Tal hin und wieder für Ablenkung sorgt. Sicherheit geht übrigens auch auf diesen verhältnismäßigen leichten Routen vor: wer hier unterwegs ist, muss einen Rucksack mit Lawinenausrüstung sowie ein Ortungssystem mit dabei haben. Für erfahrene Tourengeher bietet das weitläufige, schneebedeckte Gebiet von Livigno vielfältige Routen für alle Fitnessstufen – von mehrstündigen Aufstiegen bis zu mehrtätigen Gletschertrails.

© www.livigno.eu © www.livigno.eu © www.livigno.eu © www.livigno.eu © www.livigno.eu

Erste Erfahrungen mit Biathlon

Zusätzlich zu der unglaublichen Erfahrung der Skitouren bietet Livigno den Interessierten auch eine neue Biathlon-Arena. Hier können auch Amateure am Schießstand ausprobieren, wie zielsicher sie sind und ob sie ein ruhiges Händchen fürs Sportgewehr haben. Da es auf 1.800 Metern Höhe jedoch im Winter ganz schön frisch werden kann, kann man sich im Aquagranda aufwärmen. Auf mehr als 10.000m² findet man in diesem Wellness Park verschiedene Pools, Saunen, Rutschen und vieles mehr. Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen – egal ob typische italienische Spezialitäten auf einer der urigen Hütten in Livigno, oder in einem feinen Abendlokal in der City. So geht Winterurlaub auf Italienisch – einfach nicht zu übertreffen!

Einfache Anreise

Am bequemsten ist die Anreise mit den ÖBB bis nach Landeck. Dort nimmt man sich dann entweder ein Rail & Drive Mietauto, oder man stimmt mit seiner Unterkunft in Livigno einen Shuttleservice ab.

