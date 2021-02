Reisetrends 2021

Im noch unsicheren Jahr 2021 hat insbesondere der Heimaturlaub in Österreich an Relevanz gewonnen.

Analysten von Hometogo haben auch in diesem Jahr einen Ausblick für das Reiseverhalten der ÖsterreicherInnen für den Sommer 2021 gewagt und interessante Einblicke erhalten. Dabei wurden über 200.000 Suchanfragen auf dem größten Suchportal für Ferienhäuser ausgewertet. Die erhaltenen Daten zeigen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Reiseverhalten deutlich.

Fakten

63 % würden in 2021 am ehesten ein Ferienhaus buchen

70 % planen, in den kommenden 12 Monaten zu verreisen

71 % werden in 2021 mit dem Auto anreisen

Das sind die Top 3 der meistgesuchten Länderreiseziele 2021

Wie auch im vergangenen Jahr bevorzugen ÖsterreicherInnen den Urlaub im sonnigen Nachbarland Kroatien. Mit über 40 Prozent führt Kroatien die Liste der meistgesuchten Reiseziele an. Besonders die Halbinsel Istrien und die Krk Insel sind von hohem Interesse.

Mit einem großen Zuwachs an Suchzugriffen steht laut den Analysten von Hometogo Österreich als Reiseziel an zweiter Stelle. So ist die Suche nach österreichischen Reisezielen um über 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. ÖsterreicherInnen scheinen sich vor allem für den Urlaub in Kärnten und in der Steiermark zu interessieren.

Auch die Suche nach italienischen Reisezielen ist um über 7 Prozent gestiegen. Hier wird besonders oft nach der Region Toskana, Sardinien und dem Badeort Lignano Sabbiadoro gesucht.

Diese Top 3 Liste zeigt bereits, dass sich ÖsterreicherInnen in diesem Jahr nach Sonne sehnen, aber nicht allzu weit weg möchten. Grund dürfte die unsichere Corona-Situation sein, die eine langfristige Planung fast unmöglich macht.

Top 10 Liste der meistgesuchten Länderreiseziele 2021

Platzierung in 2021 Land Summe der Suchanteile aller Reiseziele im jeweiligen Land für Sommer 2021 1 Kroatien 41.14 % 2 Österreich 19.57 % 3 Italien 19.03 % 4 Frankreich 4.98 % 5 Griechenland 3.72 % 6 Spanien 2.88 % 7 Deutschland 1.77 % 8 Schweden 1.30 % 9 Norwegen 0.90 % 10 Großbritannien 0.57 %

